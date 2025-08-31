Взлом жима лёжа: лайфхак, который поможет вам наконец-то осилить 100 килограмм

Жим штанги лежа 100 кг — это знаковый рубеж для многих атлетов. Достичь его поможет не только упорство, но и грамотный план.

Основа прогресса — регулярная прогрессия нагрузки. Используйте принцип периодизации, чередуя тяжелые, легкие и объемные тренировки. Не зацикливайтесь только на жиме: развивайте все тело. Мощные ноги и сильная спина создают жесткий упор и позволяют генерировать больше силы.

Включайте в программу вспомогательные упражнения: жим гантелей для развития стабилизаторов, отжимания на брусьях для трицепса и грудных, а также тяги для укрепления спины.

Техника — ваш главный союзник. Отработайте правильное положение лопаток (сведены и опущены), небольшой прогиб в пояснице и мощный толок ногами. Не стремитесь жать максимальный вес каждую тренировку — это верный путь к застою и травме.

Проявляйте терпение, работайте над слабыми местами, и заветная отметка покорится.

Уточнения

