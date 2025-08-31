Взлом жима лёжа: лайфхак, который поможет вам наконец-то осилить 100 килограмм

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Жим штанги лежа 100 кг — это знаковый рубеж для многих атлетов. Достичь его поможет не только упорство, но и грамотный план.

Основа прогресса — регулярная прогрессия нагрузки. Используйте принцип периодизации, чередуя тяжелые, легкие и объемные тренировки. Не зацикливайтесь только на жиме: развивайте все тело. Мощные ноги и сильная спина создают жесткий упор и позволяют генерировать больше силы.

Включайте в программу вспомогательные упражнения: жим гантелей для развития стабилизаторов, отжимания на брусьях для трицепса и грудных, а также тяги для укрепления спины.

Техника — ваш главный союзник. Отработайте правильное положение лопаток (сведены и опущены), небольшой прогиб в пояснице и мощный толок ногами. Не стремитесь жать максимальный вес каждую тренировку — это верный путь к застою и травме.

Проявляйте терпение, работайте над слабыми местами, и заветная отметка покорится.

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
