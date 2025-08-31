Секретный ингредиент: что пить после тренировки, чтобы проснуться свежим и полным сил

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Качественное восстановление — такой же важный элемент прогресса, как и сама тренировка. Именно в это время мышцы растут и становятся сильнее.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Первое правило — питание. В течение 30-60 минут после занятия необходимо закрыть "белково-углеводное окно". Углеводы восполнят истощенные запасы гликогена, а белки выступят строительным материалом для поврежденных мышечных волокон. Идеально подойдет протеиновый коктейль и банан.

Второй ключевой фактор — сон. Во время глубокого сна вырабатывается гормон роста, отвечающий за восстановление и анаболизм. Стремитесь к 7-9 часам качественного сна.

Не забывайте о гидратации: вода необходима для всех метаболических процессов. Для снижения болезненности мышц (крепатуры) помогут легкая растяжка, массаж или пенный ролик, которые улучшат кровоток и снимут гипертонус.

И главное — давайте мышцам достаточно времени на отдых перед следующей серьезной нагрузкой.

