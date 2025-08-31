Секрет Шварцнегера скрывали годами: ваш пресс станет стальным всего за 30 дней

Легендарный пресс Арнольда Шварцнегера — это не только результат тысяч скручиваний, но и комплексный подход.

Первое и главное условие — крайне низкий процент подкожного жира. Даже самые развитые мышцы пресса не будут видны под его слоем. Добиться этого можно только за счет безупречного питания с контролем калорий и дефицитом энергии.

Основу тренировок должны составлять не изолированные упражнения, а базовые движения, такие как приседания и становая тяга, которые мощно нагружают весь кор. Именно они создают тот самый массивный, мощный блок. К ним уже добавляют изоляцию: подъемы ног в висе, скручивания на римском стуле и другие упражнения, позволяющие проработать каждую деталь.

Ключ — в прогрессии нагрузки, как и с другими группами мышц. Пресс нужно тренировать с дополнительным отягощением, чтобы заставлять его расти.

И помните о генетике: форма и симметрия кубиков заданы природой, но раскрыть свой потенциал может каждый.

