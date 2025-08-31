Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
American Airlines готовит в Шарлотт долгожданный флагманский лаундж
Как распознать замаскированный сахар: список названий, которые стоит запомнить
Пока вы спите, кот ведёт двойную игру: его ночные мотивы вас удивят
Ностальгия Галкина* обернулась критикой: видео с Ивлеевой в электричке
Мех, панк и кислотный трикотаж: шок-осень выталкивает тренч и белую рубашку из моды
American Airlines готовит сюрприз для пассажиров Атлантики
Морской McDonald's добрался до Британии: от сома до креветок
Почва после лука — как уставшая батарейка: чем подзарядить почву, чтобы не потерять следующий урожай
Неожиданные дефекты: Ford отзывает спорткары и внедорожники

Секрет Шварцнегера скрывали годами: ваш пресс станет стальным всего за 30 дней

1:06
Спорт

Легендарный пресс Арнольда Шварцнегера — это не только результат тысяч скручиваний, но и комплексный подход.

Накаченный мужчина
Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Накаченный мужчина

Первое и главное условие — крайне низкий процент подкожного жира. Даже самые развитые мышцы пресса не будут видны под его слоем. Добиться этого можно только за счет безупречного питания с контролем калорий и дефицитом энергии.

Основу тренировок должны составлять не изолированные упражнения, а базовые движения, такие как приседания и становая тяга, которые мощно нагружают весь кор. Именно они создают тот самый массивный, мощный блок. К ним уже добавляют изоляцию: подъемы ног в висе, скручивания на римском стуле и другие упражнения, позволяющие проработать каждую деталь.

Ключ — в прогрессии нагрузки, как и с другими группами мышц. Пресс нужно тренировать с дополнительным отягощением, чтобы заставлять его расти.

И помните о генетике: форма и симметрия кубиков заданы природой, но раскрыть свой потенциал может каждый.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Секрет тибетских монахов раскрыт: для чего они в чай добавляли соль
Еда и рецепты
Секрет тибетских монахов раскрыт: для чего они в чай добавляли соль Аудио 
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Домашние животные
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал Аудио 
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Красота и стиль
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Последние материалы
Пока вы спите, кот ведёт двойную игру: его ночные мотивы вас удивят
Ностальгия Галкина* обернулась критикой: видео с Ивлеевой в электричке
Мех, панк и кислотный трикотаж: шок-осень выталкивает тренч и белую рубашку из моды
American Airlines готовит сюрприз для пассажиров Атлантики
Морской McDonald's добрался до Британии: от сома до креветок
Почва после лука — как уставшая батарейка: чем подзарядить почву, чтобы не потерять следующий урожай
Неожиданные дефекты: Ford отзывает спорткары и внедорожники
Этот банановый десерт обойдется в копейки, но на вкус — как из дорогой кондитерской
Секрет Шварцнегера скрывали годами: ваш пресс станет стальным всего за 30 дней
Неприятный запах и плесень на дверце стиральной машины? Вот как её победить без усилий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.