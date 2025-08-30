Ошибка, из-за которой тренировка превращается в пытку: в чём подвох спортивной формы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Знаете, что чаще всего становится причиной спортивных травм у новичков? Не только неправильная техника, но и банально неудобная экипировка. Одежда и обувь, которые сковывают движения, скользят или натирают, способны испортить любую тренировку и увеличить риск повреждений. Поэтому главное правило — комфорт и практичность.

Спортивная одежда
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Спортивная одежда

Одежда: что выбрать для тренировок

Чтобы тренировки были эффективными, форма должна сидеть правильно.

Посадка

Примеряйте вещи и тестируйте их в движении: присядьте, наклонитесь, вытяните руки вверх. Если что-то сползает или тянет, значит, модель не подходит. Одежда должна плотно облегать, но не передавливать. Высокая посадка у леггинсов или шорт лучше выдерживает наклоны и приседания. Любителям свободного стиля стоит помнить: слишком "оверсайз" будет мешать.

Материал

Здесь важно сочетание дышащих тканей. Чистый хлопок быстро промокает, становится тяжелым и даже прозрачным. Лучше выбирать микс полиэстера и эластана — он тянется, быстро сохнет и позволяет коже дышать.

Качество

Дешевая форма долго не прослужит: после пары стирок ткань потеряет вид. В спортивных магазинах вещи разрабатывают специально под разные виды тренировок: с компрессией, поддержкой или влаговыводящими технологиями. Такая одежда помогает тренироваться комфортно и безопасно.

Дизайн

Минимум украшательств — максимум пользы. Заклепки, длинные шнурки или капюшон могут зацепиться за тренажер. Чем лаконичнее модель, тем безопаснее.

Обувь: залог безопасности суставов

Здесь компромиссов быть не должно.

Подошва

Беговые кроссовки не подходят для фитнеса: мягкая амортизация мешает равномерному распределению веса и перегружает колени. Для зала нужны устойчивые модели с жёсткой, но гибкой подошвой.

Материал

Идеален плотный сетчатый верх с микропорами — он дышит и держит форму.

Новые, а не "разношенные".

Кроссовки после других людей — плохая идея. Стопа у каждого своя, и чужая обувь будет либо болтаться, либо натирать. Лучше купить новые — они прослужат дольше и будут комфортнее.

Детали

Проверьте длину шнурков: слишком длинные болтаются и создают риск зацепиться. Удобнее, если есть фиксаторы для узлов.

Итог

Экипировка — это не про моду, а про результат и здоровье. Правильно подобранные вещи помогают сосредоточиться на тренировке, а не на том, что сползает, натирает или мешает. Комфортная одежда и обувь сделают ваши занятия не только продуктивными, но и безопасными.

Уточнения

Кроссовки — вид обуви, предназначенный преимущественно для занятий спортом и активного отдыха, но также широко используемый для повседневной носки.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
