Вся страна узнает о жизни чемпиона: как проходили съёмки роликов Овечкина и его семьи

Уже этой осенью выпустят целый цикл видео с чемпионом, популярным хоккеистом Александром Овечкиным. Съёмки проходили летом в Подмосковье.
Зрителям покажут семейные ужины и тёплые моменты с его супругой Настасьей и сыновьями Сергеем и Ильёй.
"Хоккей — командный вид спорта, но в публичном поле я чаще играю сам за себя. Теперь у меня появилась возможность показать другую важную свою сторону: любящего мужа, счастливого отца и любителя отпраздновать победы вкусной и полезной едой. Это те простые, но такие важные ценности, о которых хочется говорить больше", — рассказал чемпион.
Оператор поделился с KP. RU весёлым моментом, который случился во время съёмок.
"Мы делали стейки из индейки на гриле и никак не могли снять дубль. Потому что их младший сын Илья съедал стейк быстрее, чем звучала команда "Мотор!", — вспомнил он.
Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985 года, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».
