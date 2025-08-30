Вся страна узнает о жизни чемпиона: как проходили съёмки роликов Овечкина и его семьи

Уже этой осенью выпустят целый цикл видео с чемпионом, популярным хоккеистом Александром Овечкиным. Съёмки проходили летом в Подмосковье.

Фото: commons.wikimedia.org by All-Pro Reels from District of Columbia, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Александр Овечкин

Зрителям покажут семейные ужины и тёплые моменты с его супругой Настасьей и сыновьями Сергеем и Ильёй.

"Хоккей — командный вид спорта, но в публичном поле я чаще играю сам за себя. Теперь у меня появилась возможность показать другую важную свою сторону: любящего мужа, счастливого отца и любителя отпраздновать победы вкусной и полезной едой. Это те простые, но такие важные ценности, о которых хочется говорить больше", — рассказал чемпион.

Оператор поделился с KP. RU весёлым моментом, который случился во время съёмок.

"Мы делали стейки из индейки на гриле и никак не могли снять дубль. Потому что их младший сын Илья съедал стейк быстрее, чем звучала команда "Мотор!", — вспомнил он.

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985 года, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

