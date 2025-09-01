Хотите спать как младенец? Исследование показало: этот вид спорта – ваш главный союзник

Китайские учёные следили почти за 3 тысячами человек из разных частей Земли, чтобы понять, как бороться с плохим сном.
В фокусе исследования оказались обычные (ходьба, спортивный зал) и необычные (йога, китайская гимнастика) виды двигательной активности, потому что учёные уверены: только спорт и физкультура по-настоящему подарят вам хороший сон, всё остальное не поможет радикально.
И оказалось, что лучше всего помогает йога. Всего 30 минут йоги в неделю кардинально улучшают сон через несколько месяцев. На втором месте оказалась ходьба.
Кстати, это исследование противоречит другому — о том, что лучше всего помогают прыжки в аэробике.
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.