Хотите спать как младенец? Исследование показало: этот вид спорта – ваш главный союзник

0:46 Your browser does not support the audio element. Спорт

Китайские учёные следили почти за 3 тысячами человек из разных частей Земли, чтобы понять, как бороться с плохим сном.

Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон на боку

В фокусе исследования оказались обычные (ходьба, спортивный зал) и необычные (йога, китайская гимнастика) виды двигательной активности, потому что учёные уверены: только спорт и физкультура по-настоящему подарят вам хороший сон, всё остальное не поможет радикально.

И оказалось, что лучше всего помогает йога. Всего 30 минут йоги в неделю кардинально улучшают сон через несколько месяцев. На втором месте оказалась ходьба.

Кстати, это исследование противоречит другому — о том, что лучше всего помогают прыжки в аэробике.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

