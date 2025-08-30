Победа с привкусом тревоги: почему Спартак не радует руководство даже при серии успехов

Спорт

Генеральный директор московского "Спартака" Олег Малышев выразил обеспокоенность результатами команды в начале сезона после победы над "Сочи" со счётом 2:1 в 7-м туре Мир РПЛ.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Анастасия Плотникова Матч Спартак - Оренбург

Он отметил, что качество игры не соответствовало ожиданиям от уровня команды.

"Я очень переживал и нервничал. Игра не соответствовала тому уровню, которому наши футболисты должны соответствовать", — сказал Малышев в разговоре с "Чемпионатом".

Несмотря на победу, Малышев признал, что старт сезона не оправдал надежд. Однако он выразил уверенность в том, что команда будет продолжать работать над улучшением своей игры.

После этой победы "Спартак" поднялся на шестое место в турнирной таблице с 11 очками. Команда имеет серию из трёх побед подряд во всех турнирах. В СМИ активно обсуждаются слухи о возможной отставке главного тренера Деяна Станковича после этого матча.

Уточнения

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы.

