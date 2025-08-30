Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Искали нюдсы: молодая мама Ида Галич в отчаянии из-за нового взлома
Фьючерсная торговля на Binance временно закрыта: вот что скрывает криптовалютная биржа
Салат-выручалочка: готовится из того, что есть в холодильнике
Разгадан код послушания лошадей: как ген ZFPM1 изменил мир
Как выбрать люстру для низких потолков: 10 ошибок, которые делают комнату тесной
Туристу это даром не пройдёт: пиво для слона обернулось скандалом
У меня проблема: Олег Меньшиков откровенно рассказал об отношении к возрасту
Победа с привкусом тревоги: почему Спартак не радует руководство даже при серии успехов

Секрет идеальных ягодиц: это простое упражнение заменит 10 других — результат вас поразит

3:19
Спорт

Ягодичный мостик кажется простым упражнением, но его неправильное выполнение может привести к проблемам со спиной. Однако, при правильной технике, он помогает укрепить ягодицы, спину и бёдра, улучшить осанку и даже похудеть. Это упражнение часто включают в свои тренировки как любители фитнеса, так и профессиональные спортсмены, а также рекомендуют физиотерапевты.

Девушка делает ягодичный мостик
Фото: Designed be Freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка делает ягодичный мостик

Как правильно выполнять ягодичный мостик

  1. Исходное положение: лягте на спину, согните ноги в коленях и поставьте стопы на пол на ширине плеч. Руки вытяните вдоль тела ладонями вниз. Убедитесь, что пятки находятся достаточно близко к ягодицам для комфортного выполнения упражнения.
  2. Напряжение мышц: напрягите мышцы живота и ягодиц. Медленно поднимите таз вверх, создавая прямую линию от коленей до бёдер и плеч. Важно не поднимать таз слишком высоко, а поддерживать эту прямую линию, не изгибая бёдра слишком сильно.
  3. Задержка в верхней точке: задержитесь на мгновение в верхней позиции, максимально напрягая ягодицы. Это позволит почувствовать максимальную эффективность упражнения.
  4. Контролируемый спуск: опускайте таз медленно и контролируемо. Это помогает удерживать мышцы в напряжении на протяжении всего движения.
  5. Адаптация упражнения: изменяя расстояние между стопами и ягодицами, можно увеличить нагрузку на разные группы мышц. Например, более широкое положение стоп усиливает работу ягодиц, а более узкое — подколенных сухожилий, уточняет centrum.cz.

Распространённые ошибки при выполнении ягодичного мостика

  • Неполное поднятие таза: многие поднимают таз недостаточно высоко, что снижает эффективность упражнения. Цель — создать прямую линию от коленей до плеч.
  • Прогиб спины: если вы используете поясницу для подъёма таза, это может привести к травмам. Спина должна быть прямой, а напряжение должно чувствоваться в ягодицах.
  • Быстрое выполнение: медленное и осознанное движение позволяет мышцам работать эффективнее. Быстрое выполнение теряет свою эффективность.
  • Задействование других мышц: иногда вместо ягодиц работают подколенные сухожилия или поясница. Чтобы избежать этого, сосредоточьтесь на сознательном напряжении ягодиц и следите за ощущением жжения в этой области.

Другие упражнения для укрепления ягодиц

  • Ягодичный мостик на одной ноге: это более сложная версия упражнения, которая увеличивает нагрузку на ягодицы и задействует мышцы бёдер и поясницы. Поднимите одну ногу перпендикулярно телу и выполняйте мостик, опираясь на другую ногу.
  • Ягодичный мостик с эспандером: эспандер вокруг коленей помогает увеличить нагрузку и проработать боковые поверхности ягодиц. При подъёме коленей они разводятся в стороны.
  • "Выпад бёдрами": это упражнение выполняется на скамье или другом возвышении. Оно увеличивает нагрузку на ягодицы, делая их работу более интенсивной.

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Домашние животные
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя Аудио 
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Еда и рецепты
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй Аудио 
Популярное
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя

Почему кошка выбирает чужой дом и что может скрываться за её поступком? Разбираем реальные причины и народные поверья.

Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Газ, который кормил Европу, стал российским: что изменилось после указа Владимира Путина
Газ, который кормил Европу, стал российским: что изменилось после указа Владимира Путина
Последние материалы
Разгадан код послушания лошадей: как ген ZFPM1 изменил мир
Как выбрать люстру для низких потолков: 10 ошибок, которые делают комнату тесной
Туристу это даром не пройдёт: пиво для слона обернулось скандалом
Победа с привкусом тревоги: почему Спартак не радует руководство даже при серии успехов
У меня проблема: Олег Меньшиков откровенно рассказал об отношении к возрасту
Хлеб убрали — привычки изменились: к чему приводит этот шаг на самом деле
Решили прокатиться по Европе на автомобиле? Эти 5 ошибок обернутся большими проблемами
Какую чистку лица выбрать: плюсы и минусы двух популярных методов
Классово чуждые до сих пор находятся на легких работах… — писала газета К трудовому общежитию 31 августа 1932 года
Ксения Собчак заявила о трёхлетних попытках признать её иностранным агентом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.