Чай, обещавший лёгкое похудение, мог стоить жизни: вот что скрывали производители

5:16
Спорт

Множество женщин по всему миру стремятся найти эффективные и безопасные способы сбросить лишний вес. Одним из таких методов стал турецкий чай для похудения, который, по рекламе, обещал быструю потерю веса без физической нагрузки и опасной химии. Однако оказалось, что этот "чудо-напиток" на самом деле содержит смертельно опасное вещество, которое может серьёзно навредить здоровью.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тайна сибутрамина

Всё началось с того, что в России стали массово рекламировать чай, якобы изготовленный из натуральных трав и обладающий жиросжигающими свойствами. Производители утверждали, что напиток содержит только антиоксиданты и компоненты, которые укрепляют иммунитет. Однако уже после первого употребления чая многие женщины начали замечать ухудшение самочувствия.

"Это тревожность, участилось сердцебиение. Второй пакетик, который выпивала вечером, также спровоцировал бессонницу, очень усилилась жажда", — рассказала о своих переживаниях одна из пострадавших Елена Богомолова.

При дальнейшем употреблении чай продолжал вызывать всё новые и новые побочные эффекты: учащение сердцебиения, высокое давление, бессонница и даже сильная тревожность. Проблемы со здоровьем не заставили себя долго ждать, и Елене пришлось прекратить принимать этот напиток. Чтобы разобраться в причинах, она обратилась к экспертам.

Экспертиза и шокирующие результаты

После того как чай был отправлен на экспертизу, результаты оказались пугающими. Международная ассоциация "Антиконтрафакт" провела тщательное исследование состава напитка и обнаружила в нём опасное химическое вещество — сибутрамин. Это психотропное средство, которое не может быть свободно продаваться без рецепта, так как вызывает серьёзные побочные эффекты.

"Было установлено наличие во всех четырёх образцах сильнодействующего вещества сибутрамин. Данное сильнодействующее вещество может быть использовано только в рецептурных лекарственных препаратах", — заявил Сергей Зеленец, вице-президент Международной ассоциации "Антиконтрафакт".

Сибутрамин действительно помогает снижать вес, но при этом вызывает множество проблем со здоровьем. Он может стать причиной бессонницы, повышения артериального давления, учащения сердцебиения, а также вызвать психозы и тревожные расстройства. В больших дозах сибутрамин действует как яд, подавляя функцию печени и почек.

Как чай попал на маркетплейсы

Несмотря на опасность, чай продолжал продаваться на различных торговых площадках. Продавцы активно рекламировали его, утверждая, что это натуральное средство для похудения. Но при этом не указывали, что в составе содержится сибутрамин. Примечательно, что даже после того как пользователи начали оставлять негативные отзывы о побочных эффектах, товар продолжал быть доступен для покупки.

Маркетплейсы, получившие жалобы от потребителей, пообещали оперативно принять меры. Однако до сих пор чай с опасным составом не был снят с продажи, что вызывает вопросы о безопасности онлайн-торговли. Работники правоохранительных органов уже начали расследование и задержали 35-летнюю женщину, которая была подозреваемой в продаже опасного чая в Дагестане.

Почему торговцы не боятся последствий

Проблема в том, что даже если торговцев привлекут к ответственности, наказание за продажу таких товаров, как правило, не является строгим. По словам юристов, в судебной практике случаи длительных сроков за подобные преступления крайне редки.

"За 2024 год из актуальных 10-15 приговоров, зачастую попадают либо на контрольных закупках, либо же мы говорим о каких-то случаях повреждения, то есть когда кто-либо пострадал от вещества", — объяснил адвокат Андрей Сергеев.

Таким образом, продавцы, осознавая минимальную вероятность строгого наказания, продолжают продавать опасный товар, зарабатывая десятки миллионов рублей на доверчивых покупателях, которые надеются на быструю потерю веса. Однако если кто-то из пострадавших сможет доказать, что ухудшение здоровья связано с употреблением этого чая, наказание может стать значительно более жёстким.

Что делать покупателям

Прежде чем принимать решение о покупке "чудо-средств", нужно тщательно проверять состав и консультироваться с врачами. Использование препаратов, содержащих опасные химические вещества, может привести к серьёзным последствиям для здоровья.

Иногда желание быстро сбросить лишний вес ведет к принятию неверных решений. Важно помнить, что похудение — это долгий процесс, который требует комплексного подхода и дисциплины. К сожалению, многие предприниматели на этом зарабатывают, создавая продукты, которые вместо пользы несут реальные угрозы.

Уточнения

Чай — напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
