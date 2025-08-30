Неправильный коврик для йоги может испортить вашу практику — вот как этого избежать

4:22 Your browser does not support the audio element. Спорт

Выбор коврика для йоги и фитнеса — важная часть подготовки к тренировкам. Правильный коврик поможет избежать дискомфорта, а также повысит безопасность занятий. Он должен быть удобным, устойчивым и подходить для вашего типа тренировок. В этой статье мы расскажем, на что обратить внимание при покупке коврика для йоги и фитнеса, а также какие материалы и характеристики важны.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с йога - ковриком в спортивной форме

Материал коврика для йоги

Материал — это первое, на что стоит обратить внимание при выборе коврика, так как он влияет на прочность, устойчивость и комфорт при тренировках.

Натуральный каучук

Экологически чистый материал, который не выделяет неприятных запахов и обладает отличным сцеплением с поверхностью. Он упругий, плотный, хорошо амортизирует и впитывает влагу. Такие коврики служат долго и подходят для интенсивных тренировок. Однако они могут быть достаточно тяжелыми (до 4 кг), что делает их неудобными для частых поездок или занятий на улице. Также коврики из натурального каучука имеют высокую цену.

NBR — синтетический каучук

Более легкий и дешевый материал, чем натуральный каучук. Он сохраняет многие достоинства каучука, такие как хорошее сцепление и амортизация, но является более доступным по цене и весит намного меньше (около 1 кг). Недостатком является то, что NBR коврики могут иметь неприятный химический запах и плохо впитывают влагу, что делает их менее удобными для интенсивных тренировок.

ПВХ

Один из самых популярных материалов для ковриков. Он дешевле и легче, чем другие материалы, но не так долговечен. ПВХ коврики могут порваться при частом использовании, а на неровной поверхности они не обеспечивают достаточной амортизации. Для качественного использования на улице и более долгого срока службы стоит выбирать коврики из ПВХ с высокой плотностью

ТПЭ (термопластэластомер)

Коврики из ТПЭ — отличный выбор для начинающих и для тех, кто не ставит перед собой задач интенсивных тренировок. Они лёгкие, устойчивые к ультрафиолету и деформациям, имеют антискользящее покрытие. ТПЭ коврики хороши для медитативных и легких тренировок, но для очень интенсивных занятий они могут не подойти из-за риска продавливания.

Хлопок

Этот натуральный материал идеально подходит для медитаций и спокойных практик, так как хорошо впитывает влагу и гипоаллергенен. Однако на гладкой или неровной поверхности такие коврики будут скользить, а на земле будет ощущаться каждая неровность. Хлопковые коврики легко стираются и подходят для занятий в помещении, но для активных тренировок они не самые удобные.

Как выбрать толщину коврика для йоги

Толщина коврика также важна для выбора подходящего инвентаря. Толстые коврики обеспечивают больше комфорта и защиты, но могут быть менее компактными.

До 3 мм — самые лёгкие и компактные коврики, идеальны для путешествий и разминок, но не обеспечивают достаточной амортизации для интенсивных тренировок.

4-5 мм — оптимальная толщина для большинства занятий. Такой коврик достаточно плотный, чтобы обеспечить комфорт и защиту от неровных поверхностей, но при этом не слишком громоздкий.

6 мм и более — такие коврики идеально подходят для тренировок на неровной или холодной поверхности. Они подходят для людей с повышенной чувствительностью суставов, но могут быть слишком тяжёлыми для использования на тренировках в помещении.

Размер коврика для йоги

Стандартный размер коврика для йоги — 173 см в длину и 61 см в ширину. Для людей с высоким ростом или для тех, кто предпочитает больше пространства, можно выбрать коврики длиной до 200 см и шириной до 80 см.

Если стандартные размеры вам не подходят, можно заказать коврик на заказ с оптимальными для вас размерами.

Уточнения

Йо́га — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

