Мышцы кричат хватит, а рост только начинается: тёмная сторона тренировок до отказа

Представьте ситуацию: вы делаете упражнение и вдруг понимаете — ещё одно повторение невозможно, мышцы просто не слушаются. Именно это и называют тренировкой до отказа. Метод популярен среди спортсменов и любителей фитнеса, но у него есть и плюсы, и минусы. Давайте разберёмся.
Тренировка до отказа — это выполнение упражнения до полного мышечного истощения. То есть вы либо делаете максимально возможное количество повторений, либо продолжаете работать, пока не станет физически невозможно выполнить движение с правильной техникой.
Чтобы тренировки до отказа приносили пользу, а не вред, важно соблюдать несколько правил:
Тренировка до отказа — мощный инструмент для роста силы, выносливости и мышечной массы. Но использовать её нужно с умом: дозированно, осторожно и обязательно с учётом восстановления. Для большинства любителей спорта это методика "по настроению", а не ежедневная стратегия.
