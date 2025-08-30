Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ярко-оранжевое чудо: акула у берегов Коста-Рики шокировала биологов
Гортензия отблагодарит пышным цветом: вот что нужно знать после окончания сезона
Устали от шумной Венеции: острова и районы, где город снова становится волшебным
Россия создаёт двигатель-гигант: как удалось приручить чудовищную тягу в 26 тонн
Самое главное при планировке: вот как превратить квадратную комнату в стильное пространство
Утренний отёк лица: причины и простые методы устранения
Больше никаких оладий: кабачки раскроют свой вкус по-новому в этих воздушных булочках
Жуткий компонент: Ксения Собчак ужаснулась неожиданным ингредиентом в духах
Никаких леденцов и жвачек: таблетка против вейпа оказалась эффективнее привычных методов

Ошибка перед тренировкой, из-за которой спортзал работает не на пользу, а во вред

2:32
Спорт

Разминка — это первый и очень важный этап любой тренировки. Она занимает всего 10-15 минут, но именно от неё во многом зависит, насколько эффективно и безопасно пройдёт занятие.

Разминка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Разминка

Зачем нужна разминка

Главная задача разминки — подготовить тело к нагрузкам. Когда вы начинаете двигаться, сердце работает активнее, дыхание учащается, мышцы лучше насыщаются кислородом. Это делает их более эластичными и снижает риск травм. В суставах при этом вырабатывается синовиальная жидкость, которая улучшает подвижность и уменьшает трение.

Разминка помогает и психологически: даёт время настроиться на тренировку, "войти" в рабочее состояние. Если пропустить этот этап, то начало занятий будет менее продуктивным, а вероятность перегрузки или растяжения возрастает.

Как правильно выполнять разминку

Разминка делится на две части — общую и специальную.

Общая часть универсальна и подходит для любых тренировок. Обычно она включает лёгкое кардио и суставную гимнастику. Это может быть бег трусцой, прыжки на месте, вращение руками и плечами, наклоны, круговые движения тазом и коленями. Такие упражнения равномерно разогревают всё тело.

Специальная часть связана именно с той тренировкой, которая вас ждёт. Она помогает отработать технику и подготовить мышцы к конкретным движениям. Например, перед жимом лёжа можно сделать несколько подходов с пустым грифом, перед бегом — ускорения, перед силовой тренировкой на ноги — приседания без веса.

Сколько должна длиться разминка

Оптимальное время — 10-15 минут. Этого достаточно, чтобы мышцы разогрелись, суставы стали подвижнее, а дыхание и пульс немного участились. Важно, чтобы разминка не утомляла, а лишь готовила организм к нагрузке.

После разминки лучше не тянуть: переходить к основной тренировке стоит в течение 10-15 минут, иначе эффект подготовки ослабнет.

Итог

Разминка — это не формальность, а залог эффективной и безопасной тренировки. Она помогает разогреть мышцы, улучшить работу суставов, снизить риск травм и настроиться на занятия. Правильно подобранные упражнения делают тело готовым к нагрузкам, а результат тренировок — более заметным.

Уточнения

Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Новости спорта
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно Аудио 
ДНК последнего неандертальца расшифровали: история человечества начала трещать по швам
Правда ТВ
ДНК последнего неандертальца расшифровали: история человечества начала трещать по швам Аудио 
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Домашние животные
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы Аудио 
Популярное
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть

Алкоголь оказывается не просто вредной привычкой, а настоящим скрытым убийцей. Узнайте, как он разрушает ДНК и провоцирует рак.

Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Последние материалы
Никаких леденцов и жвачек: таблетка против вейпа оказалась эффективнее привычных методов
Осенние лайфхаки с содой, которые сэкономят деньги и силы дачника
Банкротство не за горами? Промышленный комплекс в Кургане продают за 300 млн рублей
Атлантика готовит сюрприз: обрушение течения станет реальностью раньше, чем мы думали
Гора Тайшань, куда тысячи лет шли императоры: ради чего стоит преодолеть 6 тысяч ступеней
Инжирный соблазн: секрет джема, покорившего всех — вино делает его особенным
Секрет сияющей ванной: одна ложка этого порошка — и плитка будто только из магазина
Искусственный интеллект выходит на дороги — теперь от штрафа не спрятаться
Филлеры для губ: сколько держится эффект и чего ждать после процедуры
Синий призрак океана: в Массачусетсе выловили мутанта, который встречается раз в жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.