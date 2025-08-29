Эти виды спорта вы вряд ли увидите по телевизору — но они собирают тысячи зрителей

Мир спорта гораздо шире привычных футбола, баскетбола и хоккея. Существуют дисциплины, о которых редко рассказывают на уроках физкультуры и почти не пишут СМИ. Но при этом именно они способны подарить самые зрелищные и эмоциональные впечатления. Некоторые из них сохранились со Средневековья, другие уходят корнями в древние традиции, а третьи до сих пор собирают тысячи зрителей.

Кок-бору

Этот спорт называют "конным регби". В нём две команды всадников борются за тушу козла, которую нужно донести и забросить в казан соперника. Игра широко распространена в Кыргызстане и соседних странах Центральной Азии, а также внесена в список культурного наследия ЮНЕСКО. Атмосфера состязаний сочетает азарт, национальные традиции и невероятное мастерство наездников.

Флорентийский кальчо

Итальянский предок футбола и регби выглядит как смесь командной игры и жесткого единоборства. На поле выходят две команды по 27 человек. Задача проста — забить мяч в ворота соперника. Но на пути к цели допускаются силовые приёмы, броски и даже драки. Сегодня кальчо в основном проводят как зрелищное шоу в исторических костюмах, но азарт участников ничуть не меньше, чем у профессиональных футболистов.

Херлинг

Ирландский национальный спорт объединяет элементы футбола, хоккея и регби. Игроки используют деревянную клюшку, чтобы вести и забивать мяч. Поле напоминает футбольное, но ворота здесь двойные: и с перекладиной, и с сеткой, что делает игру ещё динамичнее. Херлинг считается одним из самых быстрых и зрелищных полевых видов спорта в мире.

Кабадди

Эта древняя игра из Южной Азии сочетает элементы догонялок и борьбы. Один игрок команды — "рейдер" — должен пробраться на половину соперника, коснуться как можно большего числа игроков и вернуться назад. Но соперники стараются схватить и повалить его на землю. Кабадди популярен в Индии и Бангладеш, а в последние годы получил статус международного вида спорта с профессиональными лигами.

Лело бурти

Грузинский вариант регби известен своей масштабностью. В игре участвуют жители целого села, делясь на две равные команды. Мяч весит несколько килограммов, и пронести его к условным "воротам" бывает крайне сложно. Иногда площадкой становится вся деревня: улицы, дворы и даже реки. Лело бурти давно вышел за рамки спортивного состязания — это часть национальной культуры и праздничного ритуала.

Эти необычные дисциплины напоминают: спорт — это не только результат и рекорды, но и культура, традиции и страсть, сохранившиеся сквозь века.

