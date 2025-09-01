Виброплатформы стали трендом: вот как лучше всего использовать этот тренажёр

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Виброплатформы сейчас в тренде, потому что, как утверждается, они помогают похудеть или нарастить мышцы — и всё это, стоя на вибрирующей поверхности. Но действительно ли стояние на вибрирующей платформе помогает стать сильнее или сбросить вес, или это просто очередной мимолетный тренд?

Худеющая девушка
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Худеющая девушка

Эксперты объяснили, как работают виброплатформы, какую пользу они могут принести, на какие риски следует обратить внимание и как правильно включить их в свою программу тренировок, если вы хотите попробовать.

Виброплатформы для всего тела — это разновидность тренажёра, который быстро вибрирует, когда вы на них встаёте. Стоя на виброплатформе, вы выполняете упражнение, связанное с вибрацией всего тела, при котором ваши мышцы вынуждены быстро сокращаться и расслабляться.

"Цель виброплатформ — создавать быстрые вибрации, которые заставляют мышцы вашего тела сокращаться и расслабляться несколько раз в секунду", — говорит Лия Веребес, физиотерапевт. "На гораздо большей частоте это напоминает спонтанные сокращения, происходящие во время физических упражнений".

Это стимулирует подсознательную активацию мышц при каждом движении тренажёра, а это значит, что ваши мышцы активируются гораздо сильнее, чем на устойчивой поверхности.

Существует несколько способов использования виброплатформы, наиболее распространённый — стоя на её прямоугольной платформе. Однако на ней также можно выполнять приседания или отжимания.

Тренер говорит, что виброплатформы могут двигаться в разных направлениях: вверх-вниз, из стороны в сторону и вперёд-назад. Гармонические колебания совершаются с частотой от 25 до 50 раз в секунду, активируя соответствующие мышцы.

Да, использование виброплатформ полезно для здоровья. По словам эксперта, к таким преимуществам можно отнести "улучшение мышечного тонуса и силы, улучшение кровообращения, повышение плотности костей, повышение гибкости и баланса, лимфодренаж и возможность снижения веса в сочетании со здоровым питанием и регулярными физическими упражнениями".

Однако наибольшую пользу виброплатформы приносит использование в рамках комплексного плана по поддержанию здоровья и благополучия. Другими словами, не стоит ожидать похудения или увеличения мышечной силы, просто стоя на виброплатформе, даже если социальные сети создают такое впечатление. Вместо этого эксперты рекомендуют дополнять виброплатформу другими полезными привычками, включая сбалансированное питание, аэробные и силовые тренировки.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
