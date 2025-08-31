Ваше тело – ваш главный инструмент: раскрываем тайны калистеники

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вы решили начать заниматься спортом, но, учитывая разнообразие форм, возникает вопрос: какую тренировку выбрать? Силовые тренировки с отягощениями, универсальная калистеника и интенсивный кроссфит — каждая практика обещает разные результаты для тела и разума. Но кто лучше? Ответ кроется в ваших целях.

Тренировка со штангой
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Тренировка со штангой

Калистеника

В последние годы калистеника превратилась из узкоспециализированного вида спорта на площадях и в парках в глобальный тренд.

Привлекательность очевидна: не требуется никакого оборудования, только вес собственного тела. Отжимания, планки и приседания — краеугольные камни тренировки, которая комплексно укрепляет мышцы, улучшает равновесие.

Однако простота не означает однообразие. Одно отжимание может быть как лёгким (с коленями на полу), так и сложным (с поднятыми на скамью ногами). Небольшие изменения угла наклона и амплитуды движения постепенно усложняют упражнение.

Кроссфит

Хотя CrossFit часто ассоциируется с "функциональным тренингом", он является зарегистрированным товарным знаком. Существуют площадки, предлагающие практически тот же метод тренировок под другими названиями, например, CrossTraining и MMT (Mixed Modality Training).

Его метод объединяет такие виды спорта, как лёгкая атлетика (бег, прыжки), тяжёлая атлетика, гимнастика и функциональный тренинг, организованные в динамичные и постоянно меняющиеся программы.

Основная структура состоит из трёх этапов: разминка, технические упражнения и знаменитая тренировка дня (WOD) — интенсивная программа, которая тренирует силу, выносливость, равновесие и ловкость.

Преимущества варьируются от улучшения кардиореспираторной функции до набора сухой мышечной массы, гибкости, координации, повышения самооценки и даже снижения стресса.

Несмотря на репутацию программы для "суперспортсменов", её может практиковать любой желающий, если программа разработана квалифицированным специалистом.

Силовые тренировки

Наряду со штангой и гантелями силовые тренировки остаются лидером в наборе мышечной массы. Их отличие заключается в контроле: они позволяют изолировать группы мышц, регулировать скорость движения и точно определять нагрузку.

Эффект не ограничивается тренировками. Исследования показывают, что после интенсивной тренировки организм продолжает сжигать калории до 48 часов благодаря процессу восстановления мышечных волокон. В этот период жир становится основным источником энергии для восстановления.

Помимо эффективного сжигания жира, силовые тренировки укрепляют суставы, улучшают осанку и предотвращают хронические боли и травмы.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
