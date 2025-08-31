Ходьба во время бега перестала быть поражением: этот метод ломает стереотипы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:09
Спорт

Для многих сама мысль о ходьбе во время забега воспринимается как признак неудачи. Но ситуация меняется благодаря подходу, который включает ходьбу как стратегический инструмент повышения эффективности и здоровья: бег/ходьба/бег.

Пробежка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Пробежка

Истоки метода

Первоначально созданный в 1976 году Джеффом Гэллоуэем, бывшим американским олимпийским спортсменом и тренером, этот метод тренировок вновь обрел популярность как способ поддержания тренировок с меньшим количеством травм и большим удовольствием.

Преимущества метода

По словам преподавателя физкультуры Даниэля Диаса Барбозы, метод особенно ценен для начинающих, поскольку уменьшает повторяющуюся нагрузку на суставы, сухожилия и мышцы, а также снижает риск распространённых травм:

  • расколотая голень;
  • подошвенный фасциит;
  • перегрузка колена;
  • делает процесс тренировок более безопасным.

Как это работает

Пример цикла от Барбозы: 2 минуты бега + 1 минута ходьбы. Цикл повторяется до конца тренировки.

Важно:

  • интервалы должны быть регулярными;
  • план нужно составлять до начала тренировки, а не ориентироваться на усталость.

Варианты для кардиореабилитации

Эмидио Перес, тренер спортивной консалтинговой компании Pacefit, также изучал этот метод, особенно в области кардиореабилитации, поскольку он позволяет более безопасно и постепенно наращивать физическую нагрузку.

Его подход

Начало: 4 минуты ходьбы + 1 минута бега, повтор в течение 25–35 минут.

После 1–2 тренировок, если нагрузка переносится легко, увеличивается время бега.

Индивидуальный подход

Соотношение бега и ходьбы зависит от:

  • уровня физической подготовки;
  • состояния здоровья;
  • целей тренировки (похудение, выносливость, восстановление).

Главный принцип:

  • интервалы должны соответствовать возможностям организма;
  • избегать перенапряжения;
  • использовать ходьбу как активное восстановление, а не как "капитуляцию".

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
