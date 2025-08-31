Ходьба во время бега перестала быть поражением: этот метод ломает стереотипы

Для многих сама мысль о ходьбе во время забега воспринимается как признак неудачи. Но ситуация меняется благодаря подходу, который включает ходьбу как стратегический инструмент повышения эффективности и здоровья: бег/ходьба/бег.
Первоначально созданный в 1976 году Джеффом Гэллоуэем, бывшим американским олимпийским спортсменом и тренером, этот метод тренировок вновь обрел популярность как способ поддержания тренировок с меньшим количеством травм и большим удовольствием.
По словам преподавателя физкультуры Даниэля Диаса Барбозы, метод особенно ценен для начинающих, поскольку уменьшает повторяющуюся нагрузку на суставы, сухожилия и мышцы, а также снижает риск распространённых травм:
Пример цикла от Барбозы: 2 минуты бега + 1 минута ходьбы. Цикл повторяется до конца тренировки.
Важно:
Эмидио Перес, тренер спортивной консалтинговой компании Pacefit, также изучал этот метод, особенно в области кардиореабилитации, поскольку он позволяет более безопасно и постепенно наращивать физическую нагрузку.
Его подход
Начало: 4 минуты ходьбы + 1 минута бега, повтор в течение 25–35 минут.
После 1–2 тренировок, если нагрузка переносится легко, увеличивается время бега.
Соотношение бега и ходьбы зависит от:
Главный принцип:
Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.