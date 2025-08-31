Спасите спину без таблеток: 5 простых шагов уменьшат риск боли в пояснице в любом возрасте

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Боль в пояснице — это дискомфорт, затрагивающий поясницу, который считается довольно распространённым явлением у взрослых.

Боль в спине у девушки
Фото: https://www.freepik.com by mdjaff
Боль в спине у девушки

Основные причины

По данным клиники "Аванттос", понимание основных причин боли и своевременное обращение за специализированной помощью — основополагающие шаги к предотвращению её прогрессирования.

  1. Малоподвижный образ жизни.
  2. Травмы мышц.
  3. Неправильная осанка при сидении и работе с гаджетами.
  4. Грыжа межпозвоночных дисков, остеоартрит.
  5. Избыточный вес и возрастные изменения.
  6. Резкие движения и поднятие тяжестей.

Когда нужно обратиться к врачу

Постоянная боль в пояснице в течение длительного времени, ограничения повседневной активности или появление дополнительных симптомов, таких как покалывание или слабость в ногах, являются показаниями для обращения к физиотерапевту или прохождения медицинского обследования.

Как снизить риск

  1. Регулярная физическая активность.
  2. Поддержание нормального веса.
  3. Правильная осанка и эргономичное рабочее место.
  4. Полноценный сон и снижение стресса.
  5. Выбор удобной обуви и перерывы для разминки в течение дня.

Для контроля и предотвращения этого распространённого дискомфорта в любом возрасте важно обращать внимание на сигналы своего тела и регулярно посещать врача.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
