Спасите спину без таблеток: 5 простых шагов уменьшат риск боли в пояснице в любом возрасте

2:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Боль в пояснице — это дискомфорт, затрагивающий поясницу, который считается довольно распространённым явлением у взрослых.

Фото: https://www.freepik.com by mdjaff Боль в спине у девушки

Основные причины

По данным клиники "Аванттос", понимание основных причин боли и своевременное обращение за специализированной помощью — основополагающие шаги к предотвращению её прогрессирования.

Малоподвижный образ жизни. Травмы мышц. Неправильная осанка при сидении и работе с гаджетами. Грыжа межпозвоночных дисков, остеоартрит. Избыточный вес и возрастные изменения. Резкие движения и поднятие тяжестей.

Когда нужно обратиться к врачу

Постоянная боль в пояснице в течение длительного времени, ограничения повседневной активности или появление дополнительных симптомов, таких как покалывание или слабость в ногах, являются показаниями для обращения к физиотерапевту или прохождения медицинского обследования.

Как снизить риск

Регулярная физическая активность. Поддержание нормального веса. Правильная осанка и эргономичное рабочее место. Полноценный сон и снижение стресса. Выбор удобной обуви и перерывы для разминки в течение дня.

Для контроля и предотвращения этого распространённого дискомфорта в любом возрасте важно обращать внимание на сигналы своего тела и регулярно посещать врача.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

