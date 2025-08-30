Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Феномен ГК А101: что стоит за ростом продаж на 38% в эпоху ипотечных перемен
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Торможение двигателем экономит топливо или убивает коробку передач — мифы, в которые продолжают верить
Из кухни — в бьюти-рутины и ЗОЖ-чашки: зачем все пьют уксус и подходит ли это каждому
Тайные рейсы депортации: рекордное число рейсов депортации при Трампе
Сила без железа: это упражнение заменит десятки подходов в зале
Жара крадёт у вас именно это: учёные раскрыли шокирующий эффект для организма
Ногти больше не ломаются: эффективный план домашнего ухода
Опасный блеск: эти ошибки с серебристым цветом убьют ваш интерьер

Зелёные поделились на союзников и коварных врагов: неожиданный рейтинг овощей-вредителей для фигуры

3:05
Спорт

Многие уверены: овощи можно есть в любых количествах, ведь они всегда полезны и не мешают снижению веса. Но диетологи предупреждают — это не совсем так. Оказалось, что среди привычных нам даров огорода есть и те, что способны затормозить процесс похудения.

Молодая женщина с тарелкой фруктов и овощей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Молодая женщина с тарелкой фруктов и овощей

Овощи-союзники стройности

Если цель — стройная фигура, важно опираться на проверенных помощников. Лидеры диетического питания — огурцы, брокколи и шпинат. В них минимум калорий и максимум пользы: витамины, антиоксиданты и клетчатка. Они отлично очищают организм и помогают дольше сохранять чувство сытости.

К этой же категории можно смело отнести красный перец и цукини. Эти продукты насыщают, не перегружая тело лишней энергией, и к тому же снабжают организм витаминами С, А и группы В. За счёт содержания калия и магния они стимулируют обмен веществ и поддерживают работу сердца.

Секрет пользы

Главное достоинство таких овощей — высокий уровень клетчатки при низкой энергетической ценности. Попадая в организм, они создают ощущение наполненности желудка, замедляют усвоение углеводов и помогают держать аппетит под контролем. Именно поэтому подобные продукты становятся основой большинства программ по снижению веса.

Опасные саботажники

Однако не все овощи одинаково безопасны для фигуры. Некоторые представители растительного мира содержат слишком много крахмала и сахаров. Это приводит к скачкам уровня глюкозы в крови и выбросу инсулина — гормона, который блокирует сжигание жировых запасов.

Картофель, морковь и свекла — лидеры этого списка. При регулярном употреблении они могут свести на нет усилия в спортзале и дисциплину в питании.

Не обошлось и без сюрпризов: тыква и кукуруза, которые часто считают полезной альтернативой сладостям, также попали в "зону риска". Несмотря на витамины и микроэлементы, они провоцируют резкий подъем сахара, после чего организм откладывает энергию в виде жира.

План действий

Полностью отказываться от крахмалистых овощей специалисты не советуют. Они тоже несут пользу — содержат витамины, антиоксиданты и минералы. Но важно ограничить их количество и не включать в каждый приём пищи.

Идеальная стратегия — строить рацион на водянистых и некрахмалистых овощах. Они обеспечат организму лёгкость, помогут контролировать вес и улучшат пищеварение. В сочетании с белковыми продуктами такие овощи дают сбалансированный и насыщенный рацион.

Путь к стройности не требует сложных схем и жёстких ограничений. Достаточно понимать, какие продукты работают на вас, а какие мешают. Сократите долю овощей-саботажников, сделайте ставку на лёгкие и полезные зелёные культуры — и результат на весах не заставит себя ждать.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Красота и стиль
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику Аудио 
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Новости спорта
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале Аудио 
Эксперты: ошибки в воспитании могут привести к депрессии и смерти кошки
Домашние животные
Эксперты: ошибки в воспитании могут привести к депрессии и смерти кошки Аудио 
Популярное
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть

Алкоголь оказывается не просто вредной привычкой, а настоящим скрытым убийцей. Узнайте, как он разрушает ДНК и провоцирует рак.

Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Последние материалы
Маска божьей коровки, жало хищника: в Омске найден ядовитый паук, вызывающий судороги
Зелёные поделились на союзников и коварных врагов: неожиданный рейтинг овощей-вредителей для фигуры
Первым сигналом проблем с DPF становится оранжевая лампа на панели приборов
Ярко-оранжевое чудо: акула у берегов Коста-Рики шокировала биологов
Гортензия отблагодарит пышным цветом: вот что нужно знать после окончания сезона
Устали от шумной Венеции: острова и районы, где город снова становится волшебным
Россия создаёт двигатель-гигант: как удалось приручить чудовищную тягу в 26 тонн
Самое главное при планировке: вот как превратить квадратную комнату в стильное пространство
Утренний отёк лица: причины и простые методы устранения
Больше никаких оладий: кабачки раскроют свой вкус по-новому в этих воздушных булочках
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.