Внешне худой — внутри больной: как победить висцеральный жир

Спорт

Подкожный жир, который мы чувствуем под кожей, на руках или бёдрах, может быть косметической проблемой, а висцеральный жир скрывается глубоко в брюшной полости, окружая жизненно важные органы, такие как почки, печень и сердце. Именно поэтому эксперты называют его "активным жиром", и его воздействие может быть разрушительным для нашего здоровья.

Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Избыточный вес

Висцеральный жир действует как система непрерывной ложной тревоги, поддерживая организм в состоянии метаболического стресса, который со временем ставит под угрозу работу жизненно важных систем. Это порочный круг: чем больше накапливается висцерального жира, тем сильнее он вызывает воспаление и тем сильнее ухудшается здоровье

Как бороться с висцеральным жиром

Большинство факторов риска можно контролировать. Борьба с висцеральным жиром — это не вопрос эстетики, а здоровья, и требует комплексного подхода, сочетающего изменение образа жизни.

Революция в питании

Это не модная диета, а скорее переосмысление правильного питания. Отдавайте предпочтение цельным продуктам, таким как фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и постные белки. Сократите потребление добавленного сахара, газированных напитков, промышленных соков, обработанных продуктов и трансжиров. Растворимая клетчатка, содержащаяся в овсе, бобовых и яблоках, особенно эффективна в борьбе с висцеральным жиром.

Движение — это жизнь

Физическая активность — самое мощное оружие против висцерального жира. Аэробные упражнения (ходьба, бег, езда на велосипеде, плавание) отлично подходят для сжигания калорий и мобилизации этого жира. Силовые тренировки (тренировки с отягощениями) также важны, поскольку мышечная масса ускоряет метаболизм и помогает организму сжигать больше калорий даже в состоянии покоя. Сочетание этих двух методов — наиболее эффективная стратегия.

Управление стрессом

Хронический стресс может свести на нет ваши усилия. Найдите подходящие вам техники, например, медитацию, йогу, дыхательные упражнения или расслабляющие хобби. Также важно высыпаться (от 7 до 9 часов в сутки), так как недостаток сна повышает уровень кортизола и грелина, гормона голода.

Гидратация

Пить много воды просто, но необходимо. Вода помогает поддерживать эффективный обмен веществ и контролировать аппетит.

Умеренное употребление алкоголя

Чрезмерное употребление алкоголя, особенно пива и крепких спиртных напитков, напрямую связано с накоплением жира на животе.

Висцеральный жир — реальная и серьёзная проблема, но она не непреодолима. Осознание его существования и связанных с ним рисков — первый шаг к контролю над своим здоровьем. Путь к здоровому телу не обязательно должен быть радикальным или болезненным; его можно начать с небольших ежедневных изменений.

Уточнения

Жиры́ также триглицери́ды, триацилглицериды — органические вещества, сложные эфиры, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина.



