63 кг потерь: как тяжелый путь Эрин Дротлефф превратил её в символ силы

Эрин Дротлефф из Далласа — мать троих сыновей. Раньше у неё были проблемы с лишним весом: она весила 138 килограммов.

Люди называли её "китом на пляже", что Эрин, естественно, не нравилось. Поэтому она решила изменить своё мнение. Она похудела на 63 килограмма. С тех пор её жизнь изменилась.

Она изменила свой рацион, начала заниматься спортом и терпеливо работала над собой. Результаты не заставили себя ждать: она сбросила почти половину веса, и её жизнь, как ни странно, полностью изменилась. Теперь Эрин хочет мотивировать других женщин, что перемены возможны. Она тому доказательство.

"Я никогда не думала, что пойду на этот шаг. Не потому, что была против, а потому, что боялась. Боюсь негативной реакции. Боюсь побочных эффектов. Боюсь осуждения за то, что попробовала то, что не входило в мои планы", — призналась Дротлефф.

"Последние два года были одними из самых тяжёлых в моей жизни. Мы потеряли дом, сбережения, стабильность, мы переезжали 14 раз. И это разрушило меня так, как я даже не подозревала. Психологическое давление было тяжёлым. Еда, алкоголь, усталость. Я боролась с расстройствами пищевого поведения с 12 лет. Но я наконец-то была готова попробовать что-то другое", — подытожила женщина.

"Даже в такие моменты легко забыть, как далеко ты прошёл. Сколько битв ты прошёл — и победил. Сколько раз ты думал, что не справишься, но ты справился. Неважно, насколько тяжела ноша, неважно, сколько раз жизнь тебя сбивала — ты не сдаёшься. Потому что падение не делает тебя слабым. Слабым становится, когда ты остаёшься на ногах. Ты можешь упасть десять раз, сто раз, но пока ты поднимаешься, пока ты продолжаешь идти вперёд, ты не можешь проиграть", — мотивирует женщина тех, кто, возможно, прямо сейчас решает, стоит ли меняться.

