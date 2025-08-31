Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Плазмолифтинг и другие бьюти-провалы года: честный разбор
Установите светильник на нужной высоте — и ваш интерьер заиграет по-новому
Угроза, которая уже в тебе: этот вирус есть почти у каждого, но мало кто знает об опасности
Кислотность земли доводит урожай до гибели — но растение-шпион всё расскажет
Дети Гарри вернутся в Британию? Принц рассматривает серьёзный шаг
Полный привод, который убивает трансмиссию: автомобили, ставшие ловушкой для владельцев
Топливный гигант просыпается: ДНР готовится к масштабному строительству АЗС
Не выбрасывайте перезрелые помидоры: этот рецепт вкусных макарон в одной сковороде — настоящая магия экономии
Игрушка из детства оказалась мощнее спортзала: мышцы включаются мгновенно

63 кг потерь: как тяжелый путь Эрин Дротлефф превратил её в символ силы

2:12
Спорт

Эрин Дротлефф из Далласа — мать троих сыновей. Раньше у неё были проблемы с лишним весом: она весила 138 килограммов.

Девушка с тонкой талией
Фото: Designed be Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с тонкой талией

Люди называли её "китом на пляже", что Эрин, естественно, не нравилось. Поэтому она решила изменить своё мнение. Она похудела на 63 килограмма. С тех пор её жизнь изменилась.

Она изменила свой рацион, начала заниматься спортом и терпеливо работала над собой. Результаты не заставили себя ждать: она сбросила почти половину веса, и её жизнь, как ни странно, полностью изменилась. Теперь Эрин хочет мотивировать других женщин, что перемены возможны. Она тому доказательство.

"Я никогда не думала, что пойду на этот шаг. Не потому, что была против, а потому, что боялась. Боюсь негативной реакции. Боюсь побочных эффектов. Боюсь осуждения за то, что попробовала то, что не входило в мои планы", — призналась Дротлефф.

"Последние два года были одними из самых тяжёлых в моей жизни. Мы потеряли дом, сбережения, стабильность, мы переезжали 14 раз. И это разрушило меня так, как я даже не подозревала. Психологическое давление было тяжёлым. Еда, алкоголь, усталость. Я боролась с расстройствами пищевого поведения с 12 лет. Но я наконец-то была готова попробовать что-то другое", — подытожила женщина.

"Даже в такие моменты легко забыть, как далеко ты прошёл. Сколько битв ты прошёл — и победил. Сколько раз ты думал, что не справишься, но ты справился. Неважно, насколько тяжела ноша, неважно, сколько раз жизнь тебя сбивала — ты не сдаёшься. Потому что падение не делает тебя слабым. Слабым становится, когда ты остаёшься на ногах. Ты можешь упасть десять раз, сто раз, но пока ты поднимаешься, пока ты продолжаешь идти вперёд, ты не можешь проиграть", — мотивирует женщина тех, кто, возможно, прямо сейчас решает, стоит ли меняться.

 

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Новости спорта
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно Аудио 
Санкции обернулись провалом: Россия бьёт по Польше сыром и молоком
Экономика и бизнес
Санкции обернулись провалом: Россия бьёт по Польше сыром и молоком Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Последние материалы
Угроза, которая уже в тебе: этот вирус есть почти у каждого, но мало кто знает об опасности
Кислотность земли доводит урожай до гибели — но растение-шпион всё расскажет
Дети Гарри вернутся в Британию? Принц рассматривает серьёзный шаг
Полный привод, который убивает трансмиссию: автомобили, ставшие ловушкой для владельцев
Топливный гигант просыпается: ДНР готовится к масштабному строительству АЗС
Не выбрасывайте перезрелые помидоры: этот рецепт вкусных макарон в одной сковороде — настоящая магия экономии
Игрушка из детства оказалась мощнее спортзала: мышцы включаются мгновенно
Модные цвета в интерьере: чем заменить серый, чтобы дом выглядел стильно
Конец воздушных ям: новая технология сделает полеты гладкими
Индивидуальный подход по ДНК: тренд, который навсегда меняет бьюти-индустрию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.