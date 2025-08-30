Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не просто трава, а деликатес: раскрыта причина, по которой собаки обожают вкус одуванчиков
Рисовый раздор: почему поездка японского министра в США сорвалась
Таиланд в сезон дождей: чем удивит страна улыбок в сезон дождей
Протеин + фрукт = идеальная фигура: диетолог раскрыл секрет быстрого похудения
Джордж Харрисон рассказывал, с кем бы он хотел воссоединиться из группы The Beatles
Забытая опция в Skoda Octavia, которая делает задний ряд местом для идеального сна
3 волшебные хитрости для идеальной перловки — сделайте это, и она будет как в ресторане
Потолок давит? Дизайнерские хитрости, которые вытянут комнату вверх
Египет не только о пирамидах: уникальные достопримечательности, которые стоит увидеть

Идеальная форма круглый год: как это удаётся русской женщине-скале Наталии Кузнецовой

2:28
Спорт

Лето подходит к концу, но для Наталии Кузнецовой это вовсе не повод расслабляться. Известная российская бодибилдерша решила напомнить своим поклонникам: фигура требует работы круглый год.

Штанга
Фото: commons.wikimedia.org by dronepicr, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Штанга

О спорте и дисциплине

Наталия отмечает, что бодибилдинг невозможен без регулярности и режима. Каждая тренировка для неё — это выход за рамки и достижение новых целей.

"Постоянство — ключ к успеху, а результаты говорят сами за себя. Давайте становиться сильнее", — призывает спортсменка тех, кто выбрал спортзал и упорный труд между тренировкой с железом.

О тренировках

Кузнецова подчёркивает, что важно не зацикливаться на одних и тех же упражнениях. Разнообразие движений делает процесс интереснее и помогает прорабатывать мышцы с разных сторон.

О философии прогресса

Для неё спорт — это не только физическая работа, но и внутренняя дисциплина.

"Каждый день — это новая возможность расти, учиться и становиться лучшей версией себя. Цените каждый момент, учитесь на собственном опыте и никогда не бойтесь мечтать", — добавила Кузнецова в своих социальных сетях ещё больше мотивирующих слов.

О мотивации

Бодибилдерша убеждена: тренировки всегда окупаются, а главное — верить в себя и быть преданным делу.

"Прогресс требует времени, но результаты того стоят", — говорит она.

О восприятии

Кому-то может показаться, что невероятно мускулистая фигура россиянки — это слишком, но она видит в ней магию и доказательство того, что человеческое тело способно на многое.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Красота и стиль
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику Аудио 
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Красота и стиль
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Последние материалы
Не просто трава, а деликатес: раскрыта причина, по которой собаки обожают вкус одуванчиков
Рисовый раздор: почему поездка японского министра в США сорвалась
Таиланд в сезон дождей: чем удивит страна улыбок в сезон дождей
Протеин + фрукт = идеальная фигура: диетолог раскрыл секрет быстрого похудения
Джордж Харрисон рассказывал, с кем бы он хотел воссоединиться из группы The Beatles
Забытая опция в Skoda Octavia, которая делает задний ряд местом для идеального сна
3 волшебные хитрости для идеальной перловки — сделайте это, и она будет как в ресторане
Потолок давит? Дизайнерские хитрости, которые вытянут комнату вверх
Идеальная форма круглый год: как это удаётся русской женщине-скале Наталии Кузнецовой
Египет не только о пирамидах: уникальные достопримечательности, которые стоит увидеть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.