Идеальная форма круглый год: как это удаётся русской женщине-скале Наталии Кузнецовой

Спорт

Лето подходит к концу, но для Наталии Кузнецовой это вовсе не повод расслабляться. Известная российская бодибилдерша решила напомнить своим поклонникам: фигура требует работы круглый год.

Фото: commons.wikimedia.org by dronepicr, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Штанга

О спорте и дисциплине

Наталия отмечает, что бодибилдинг невозможен без регулярности и режима. Каждая тренировка для неё — это выход за рамки и достижение новых целей.

"Постоянство — ключ к успеху, а результаты говорят сами за себя. Давайте становиться сильнее", — призывает спортсменка тех, кто выбрал спортзал и упорный труд между тренировкой с железом.

О тренировках

Кузнецова подчёркивает, что важно не зацикливаться на одних и тех же упражнениях. Разнообразие движений делает процесс интереснее и помогает прорабатывать мышцы с разных сторон.

О философии прогресса

Для неё спорт — это не только физическая работа, но и внутренняя дисциплина.

"Каждый день — это новая возможность расти, учиться и становиться лучшей версией себя. Цените каждый момент, учитесь на собственном опыте и никогда не бойтесь мечтать", — добавила Кузнецова в своих социальных сетях ещё больше мотивирующих слов.

О мотивации

Бодибилдерша убеждена: тренировки всегда окупаются, а главное — верить в себя и быть преданным делу.

"Прогресс требует времени, но результаты того стоят", — говорит она.

О восприятии

Кому-то может показаться, что невероятно мускулистая фигура россиянки — это слишком, но она видит в ней магию и доказательство того, что человеческое тело способно на многое.