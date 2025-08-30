Цена популярности Руки Базуки: как культовые бицепсы обернулись угрозой жизни для Кирилла Терёшина

Кирилл Терёшин, более известный как "Руки Базуки", много лет назад начал вводить себе в бицепсы вещество синтол, что вызвало серьёзные проблемы со здоровьем. Опасная масляная смесь привела к постепенному отмиранию мышечных тканей. Газета The New York Post писала об этом человеке ещё в 2019 году.
Мужчина перенёс несколько операций, последняя из которых была проведена в российской больнице, где врачи удалили затвердевшие фрагменты синтола и омертвевшие ткани. Кирилл сожалеет о своём решении, но утверждает, что идёт на поправку.
Бывший российский военнослужащий привлёк внимание своими огромными руками, которые он искусственно увеличивал при помощи синтола. Несмотря на риск ампутации повреждённых тканей, он отважился выйти на поп-ММА арену против скандального блогера Олега Монгола. Поединок закончился быстро — Терёшин продержался всего три минуты. В том же году хирурги удалили из его руки 1,36 кг омертвевшей ткани.
Хирург Дмитрий Мельников провёл ещё одну сложную операцию по удалению повреждённых тканей. Врачи тогда предупредили, что Терёшину предстоят новые вмешательства, и что существует риск ампутации.
Кирилл перенёс очередную операцию. Медики подчёркивают, что ему, вероятно, предстоят и другие хирургические вмешательства, так как последствия введения синтола до конца не устранены.
Рука́ (от праслав. *rǫka «рука», от *ronka, от *ronkā, от праиндоевр. *wronkeh₂, из *wrenk- «собирать») — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.
Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.