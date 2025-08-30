Цена популярности Руки Базуки: как культовые бицепсы обернулись угрозой жизни для Кирилла Терёшина

2:24 Your browser does not support the audio element. Спорт

Кирилл Терёшин, более известный как "Руки Базуки", много лет назад начал вводить себе в бицепсы вещество синтол, что вызвало серьёзные проблемы со здоровьем. Опасная масляная смесь привела к постепенному отмиранию мышечных тканей. Газета The New York Post писала об этом человеке ещё в 2019 году.

Фото: Официальная страница Кирилла Терешина "ВКонтакте" by Кирилл Терешин Встреча перед боем Кирилла Терешина и Олега Мангола

Первые операции и сожаления

Мужчина перенёс несколько операций, последняя из которых была проведена в российской больнице, где врачи удалили затвердевшие фрагменты синтола и омертвевшие ткани. Кирилл сожалеет о своём решении, но утверждает, что идёт на поправку.

2019 год: риск ампутации и бой с Монголом

Бывший российский военнослужащий привлёк внимание своими огромными руками, которые он искусственно увеличивал при помощи синтола. Несмотря на риск ампутации повреждённых тканей, он отважился выйти на поп-ММА арену против скандального блогера Олега Монгола. Поединок закончился быстро — Терёшин продержался всего три минуты. В том же году хирурги удалили из его руки 1,36 кг омертвевшей ткани.

2021 год: новая операция и предупреждения врачей

Хирург Дмитрий Мельников провёл ещё одну сложную операцию по удалению повреждённых тканей. Врачи тогда предупредили, что Терёшину предстоят новые вмешательства, и что существует риск ампутации.

2025 год: очередное вмешательство

Кирилл перенёс очередную операцию. Медики подчёркивают, что ему, вероятно, предстоят и другие хирургические вмешательства, так как последствия введения синтола до конца не устранены.

Уточнения

Рука́ (от праслав. *rǫka «рука», от *ronka, от *ronkā, от праиндоевр. *wronkeh₂, из *wrenk- «собирать») — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.

