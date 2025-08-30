Жестокие раунды остались в октагоне: Клаудия Сигула показала контраст бойцовской жизни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:33
Спорт

26-летняя полька Клаудия Сигула — не только боец, не только талантливая спортсменка, но и невероятно красивая женщина, что она уже не раз подтверждала.

Отдых на море
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Отдых на море

Летний отдых на пляже

Клаудия наслаждается последними днями летних каникул. Она не тренируется, не потеет в спортзале, а вместо этого с удовольствием прыгает на пляже, резвясь в бикини. И, как она сама говорит, "наслаждается запоздалым отпуском", чему рады и её подписчики.

Горячие кадры в соцсетях

Польская красавица из UFC появилась, например, на платформе X, где её горячий пост с пляжа добавил профиль Cherry MMA. И, наверное, неудивительно, что так получилось.

Клаудия выглядела в этом посте просто идеально. Она блистала перед поклонниками в смелом бикини, демонстрируя точёную спину и широкую улыбку, и с первого взгляда было понятно, что она отлично проводит время, наслаждаясь отпуском в полной мере. В этом году Клаудия очень много работала, добросовестно оттачивала мастерство, делала всё, чтобы одержать свою первую победу в UFC, что ей и удалось.

Победа над Ириной Алексеевой

В конце июня бывший боец польских организаций FAME или FEN провела свой второй бой под знаменами самой престижной в мире организации ММА. На турнире в Азербайджане она сразилась с Ириной Алексеевой и одержала победу по очкам после трёх раундов.

В упорном бою Клаудия сумела переиграть Алексееву.

Уточнения

Клаудия Сыгула (род. 30 декабря 1998 год, Лодзь, Польша) — польский боец смешанных единоборств. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
