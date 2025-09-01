Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Виноград под запретом? Раскрываем правду о сладкой ягоде и диабете
Листья, что делают химию лишней: неожиданная защита для урожая
Инновации экономят топливо сегодня, но тратят бюджет завтра: цена прогресса на коробке
Жирная кожа сохнет быстрее пустыни: ошибка в уходе, о которой молчат кремы
Танцы на песке и волны под барабаны: этот пляж в Китае превращает отдых в праздник
Топливный удар: как рост цен на бензин отразится на вашем осеннем столе и квитанциях
Ваш кошелек худеет не из-за цен: вот куда исчезает бюджет незаметно
Очаровательный храп питомца: когда это тревожный сигнал, а не милая особенность
Фитнес без контроля пульса — ловушка: вы думаете, что тренируетесь, а организм страдает

Универсальные, но коварные: как машина Смита и шведская стенка спасают и губят фигуру

3:37
Спорт

Машина Смита и шведская стенка — два тренажёра, которые часто называют универсальными. Они подходят для разных уровней подготовки и позволяют прорабатывать как базовые движения, так и изолированные упражнения. Но, как и любое оборудование, они требуют знания техники и понимания ограничений.

Мужчина приседает со штангой
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина приседает со штангой

Машина Смита: швейцарский нож в фитнесе

Штанга здесь движется по направляющим, что снижает нагрузку на мышцы-стабилизаторы и уменьшает риск потери равновесия. Это делает тренажёр особенно полезным для новичков.

"Машина Смита — это как швейцарский нож в мире фитнеса. Она подходит для множества упражнений, от базовых до изолирующих", — отметил персональный тренер Артем Опальницкий.

С его помощью можно выполнять:

  • приседания;
  • становую тягу;
  • жим лёжа;
  • ягодичный мост;
  • тягу в наклоне;
  • австралийские подтягивания;
  • сгибания и разводки для рук и плеч.

Главный плюс — возможность безопасно отрабатывать технику и постепенно увеличивать нагрузку. Но при неправильной постановке ног или спины риск травмы остаётся высоким.

Универсальные упражнения: приседания и становая тяга

И в машине Смита, и со свободным весом эти движения остаются основой.

"Если бы пришлось выбрать одно упражнение для всего тела, я бы назвал приседания или становую тягу", — подчеркнул Опальницкий.

Они задействуют почти все крупные мышцы, укрепляют корпус и развивают функциональную силу. Однако техника здесь критична: ошибки вроде завала коленей внутрь или работы "спиной вместо ног" приводят к перегрузкам.

Шведская стенка: классика для дома и зала

"Шведская стенка с перекладиной, лестницей, брусьями и кольцами — универсальный инструмент, который можно использовать и в зале, и дома", — пояснил фитнес-тренер Юрий Аверьянов.

На ней можно выполнять:

  • болгарские выпады;
  • подтягивания разными хватами;
  • отжимания на брусьях;
  • подъёмы коленей и ног в висе;
  • скручивания в обратном висе;
  • приседания "пистолетиком".

Многие модели оснащены рукоходом и зацепами для пальцев, что добавляет функциональности и помогает развивать силу хвата.

Минусы и ограничения

  • Машина Смита не прощает ошибок: фиксация штанги не исключает перегрузки суставов при неверной технике.
  • Шведская стенка требует координации, и некоторые упражнения могут оказаться слишком сложными для новичков.
  • Людям с проблемами позвоночника или суставов сложные варианты лучше исключить или выполнять только под контролем тренера.

Как извлечь максимум пользы

  1. Осваивайте технику с минимальной нагрузкой.

  2. Постепенно увеличивайте вес или сложность.

  3. Прислушивайтесь к ощущениям: боль — сигнал остановиться.

  4. Комбинируйте тренажёры: используйте машину Смита для базовых движений, а шведскую стенку — для функциональной нагрузки.

Машина Смита и шведская стенка — это два по-настоящему универсальных инструмента, которые дополняют друг друга. Первая даёт возможность отрабатывать базовые и силовые упражнения с контролем техники, вторая развивает функциональность и координацию, занимая минимум места. В сочетании они позволяют гармонично укреплять мышцы и повышать общую физическую форму.

Уточнения

Абонеме́нт — договор, по которому одна сторона (абонент) имеет право пользоваться каким-либо имуществом или право требовать оказания определённых услуг от другой стороны периодически, в течение срока действия договора абонемента.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Наука и техника
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет Аудио 
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Экономика и бизнес
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Наука и техника
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Джуд Лоу в образе Путина: фильм Кремлёвский волшебник разделил критиков
Косметика после ДТП не лечит геометрию: какие скрытые дефекты всплывают в первые недели
Чечевица с фетой — союз, который крадёт силу прямо с тарелки: невидимая война железа с кальцием в организме
Универсальные, но коварные: как машина Смита и шведская стенка спасают и губят фигуру
Когда зуд у кошки становится опасным: признаки, которые нельзя игнорировать
Золотой пляж Крыма, где волны не властны — чем он покоряет туристов
Закон-ловушка для дачников: что теперь грозит владельцам участков с 1 сентября
Самый защищенный танк России: эту машину признали самой мощной среди массовых танков
Камень весом в 25 тонн и след великана — раскопки в в Херефордшире обещают переписать миф о короле Артуре
Простой рецепт для уютного вечера: морковный кекс с орехами и нежным сливочным кремом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.