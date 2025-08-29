Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Босфор — мечта многих пловцов. Для одних он остаётся красивой фантазией, для других становится настоящим вызовом и символом победы над собой. В этом году в межконтинентальном заплыве приняли участие почти три тысячи спортсменов со всего мира. Среди них был и житель Тюмени Максим Литвин, сумевший пересечь пролив и стать "межконтинентальным пловцом". Но праздник спорта оказался омрачён трагическими новостями — на дистанции пропал россиянин Николай Свечников, поиски которого продолжаются до сих пор.

Заплыв через Босфор
Фото: commons.wikimedia.org by CeeGee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Заплыв через Босфор

От Туры к Босфору

Идея бросить вызов проливу возникла у Максима год назад, после того как он вместе с другом переплыл родную реку Туру. Небольшое испытание в два километра стало толчком к более смелым планам. Вначале это звучало как шутка, но вскоре мужчины уже обсуждали детали подготовки и регистрацию.

"Появилась новая цель, которая изначально казалась бредовой, а потом маленькими шагами мы пришли к тому, что надо купить слот. А раз решили, нужно было готовиться", — рассказал Максим Литвин.

Подготовка и трудности

Регистрация на заплыв оказалась отдельным испытанием. На Россию выделили около 400 мест, и они разошлись за 15 минут. Стоимость участия составила 550 долларов, а с дорогой и тренировками общие расходы достигли примерно ста тысяч рублей.

К тренировкам Максим смог приступить лишь весной: зимой он восстанавливался после переломов рёбер и операции. Занимался в бассейне ранним утром, подключив онлайн-тренера, который сам когда-то покорил Босфор. Инструктор требовал максимальной отдачи, отправил ученика на обследование сердца и рекомендовал витамины — всё ради того, чтобы дистанция в 6,5 километров прошла без угрозы здоровью, пишет tmn.aif.ru.

В день старта

Погода в день соревнований оказалась благосклонной: вода была тёплой, ветер слабым. Но первые 500 метров дались очень тяжело — пловцам казалось, что они плывут вечность. Дальше стало проще, и постепенно появилось ощущение ритма.

Финиш Максим пересёк через 1 час 32 минуты. Для спортсмена-любителя это результат, которым можно гордиться.

"Сам статус, наверное, ничего не даёт. Но для пловцов преодоление расстояния с одного материка на другой — это целая история, событие!", — поделился Литвин.

Безопасность и трагедия

События заплыва вызвали волну критики в адрес организаторов: после финиша стало известно о пропаже Николая Свечникова. Однако Максим отметил, что со стороны безопасности было сделано многое: вдоль всего маршрута дежурили спасательные лодки, работали медики, а сама организация выглядела чётко выстроенной.

Тем не менее трагедия омрачила праздник спорта. Поиски российского пловца продолжаются уже несколько дней, и судьба спортсмена остаётся неизвестной.

Что дальше

Для самого Максима покорение Босфора стало исполнением давней мечты. Но останавливаться он не собирается: в планах — заплывы в Черногории и Италии, где дистанции ещё длиннее. За время подготовки он познакомился с участниками, которые преодолевали до 17 километров, и теперь видит для себя новые ориентиры.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
