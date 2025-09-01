Это упражнение недооценивают зря: за 5 минут прокачает тело лучше спортзала

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:27
Спорт

Отжимания — упражнение, знакомое каждому, но именно его часто недооценивают. Несмотря на простоту, это один из самых эффективных способов развивать силу, координацию и выносливость, не требуя специального оборудования.

отжимания
Фото: freepik
отжимания

Почему отжимания так полезны

"На мой взгляд, отжимания — одно из самых недооценённых упражнений в фитнесе", — заявил доктор спортивной медицины Эндрю Джагим.

Отжимания задействуют грудные мышцы, плечи, трицепсы, пресс и ягодицы, требуя от тела удержания стабильной линии. Это не просто упражнение на руки, а полноценная работа всего корпуса.

"То, насколько человек хорошо отжимается, многое говорит о его общей физической форме. При этом заниматься можно где угодно — дома, в парке или даже в офисе", — отмечает персональный тренер Марк Бохэннон.

Техника выполнения

  1. Исходное положение — планка: руки чуть шире плеч, пальцы направлены вперёд.
  2. Корпус держите в прямой линии от макушки до пяток.
  3. Локти сгибаются примерно под углом 45°.
  4. Опускайтесь до почти полного касания пола грудью, затем поднимайтесь, сохраняя напряжение в мышцах кора и ягодицах.

Бохэннон советует воспринимать отжимания как "движущуюся планку": тело должно оставаться жёстким и стабильным.

Частые ошибки

• Провисание бёдер или головы.
• Быстрые, неконтролируемые повторения.
• Падение на пол и резкий отжим.

Чтобы избежать ошибок, напрягайте пресс, сжимайте ягодицы и выполняйте движения медленно, контролируя каждую фазу.

С чего начать новичкам

Если базовые отжимания не даются, начните с более лёгких вариантов:

• отжимания от стены;
• отжимания с упором на колени;
• отжимания с опорой на скамью.

Когда они станут комфортными, переходите к классическим и более сложным версиям:

• с наклоном (ноги выше уровня рук);
• на трицепс (руки близко к телу);
• с утяжелением на спине.

Как встроить в программу тренировок

Инструктор Джослин Томпсон Рул рекомендует воспринимать отжимания как навык и уделять им 3-5 минут дважды в неделю — в начале или в конце тренировки. Для прогресса можно пробовать:

• статическую планку 30-60 секунд в 3-4 подходах;
• медленные отжимания с задержкой в нижней точке;
• изометрические удержания в сложных фазах.

Такой подход укрепляет мышцы и улучшает технику.

Кому стоит быть осторожнее

Людям с травмами плеч или запястий отжимания могут навредить. В таких случаях полезны модификации: специальные ручки для снижения нагрузки на суставы или замена на жим гантелей. Однако важно понимать, что альтернативы не обеспечат такой комплексной работы всего тела.

"Ненависть к отжиманиям часто связана с неправильной техникой или слишком быстрым прогрессом. Если двигаться постепенно, негатив уходит", — пояснил Бохэннон.

Отжимания развивают сразу несколько групп мышц, укрепляют корпус и улучшают осанку. Главное — начинать с доступного уровня, следить за техникой и добавлять сложность постепенно.

Спорти́вный зал — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
