Базовые подтягивания уже надоели? Это упражнение выведет тело на новый уровень

Подтягивания на перекладине остаются одним из самых универсальных упражнений для развития силы и выносливости верхней части тела. Они помогают укрепить мышцы спины, рук и плеч, улучшить осанку и даже снизить боли в спине. Но если базовые подтягивания доступны многим, то одноручные — это уже серьёзный вызов, требующий подготовки и аккуратного подхода.
Подтягивания активируют широчайшие мышцы спины, ромбовидные, трапециевидные, бицепсы и плечи. Благодаря разным видам хвата можно делать акцент на разных зонах, развивая общую силу и мышечную массу.
Во время упражнения активно работают предплечья и кисти. Сильный хват полезен не только в спорте, но и в повседневной жизни — будь то переноска тяжёлых сумок или работа с инструментами.
Чтобы тело оставалось в ровной линии, во время подтягиваний напрягаются мышцы кора. Это помогает развивать баланс, улучшает осанку и предотвращает боли в пояснице.
Подтягивания имитируют естественные тяговые движения, полезные для спорта и бытовых задач: подняться по канату, перетащить предмет, подтянуться куда-то без опоры.
Одноручные подтягивания в два раза сложнее базовых и нагружают суставы сильнее, поэтому подойдут только тем, кто уже умеет уверенно подтягиваться 10-15 раз на двух руках.
Важно: неподготовленные связки и сухожилия могут не выдержать нагрузки. Перед переходом к этому уровню стоит включить в программу подтягивания с дополнительным весом (до 50 % от массы тела).
Асимметричные подтягивания. Тянитесь подбородком к одной руке, слегка помогая другой.
"Лучник". Одна рука сгибается и работает, другая выпрямлена вдоль турника.
Асимметричные с прямой рукой. Тянитесь подбородком к одной руке, другая полностью прямая.
Негативные подтягивания. Подтянитесь двумя руками, затем опускайтесь медленно, оставив на перекладине только одну руку.
С прыжка. Подхватывайте перекладину одной рукой и помогайте себе подпрыгиванием, постепенно уменьшая силу толчка.
Эти упражнения развивают силу и укрепляют суставно-связочный аппарат, подготавливая тело к полноценным подтягиваниям одной рукой.
Базовые подтягивания — отличный инструмент для развития силы, хвата и осанки.
Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья. Выполняется в висе (без опоры или с опорой ногами, или зацепом ногами, или с резиновым жгутом). Представляет собой поднятие и опускание тела с помощью рук.
В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.