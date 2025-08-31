Забудьте про покой — активность спасает от разрушения: вот как тренироваться при болях в спине

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Боль в суставах или спине часто воспринимается как повод полностью отказаться от спорта. На самом деле это не всегда так: при грамотном подходе движение помогает укрепить мышцы, поддерживающие суставы, улучшает питание хрящей и ускоряет восстановление. Главное — различать хроническую и острую боль, слушать сигналы организма и выбирать подходящую активность.

Коленный сустав
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Коленный сустав

Общие правила при тренировках с болью

  • Прислушивайтесь к ощущениям — если после тренировки боль не усилилась, значит, можно продолжать занятия.
  • При сомнениях лучше обратиться к врачу или физиотерапевту.
  • В случае хронических заболеваний упражнения должен подбирать специалист.
  • После периода обострения нагрузку нужно вводить постепенно.
  • Перед занятиями обязательны разминка и правильное снаряжение, после — растяжка.

Если болит плечо

Плечо — один из самых сложных суставов, и его легко перегрузить.

"Чаще всего страдают сухожилия и суставные сумки, поэтому важно учиться правильным движениям перед возобновлением активности", — пояснила ревматолог Виолейн Фольц.

При болях лучше укреплять заднюю поверхность тела: сводить лопатки, открывать грудную клетку, избегать излишней прокачки грудных мышц. Даже простая ходьба полезна, но рюкзаки лучше исключить.

Физиотерапевты предостерегают: плавание не всегда помогает — в большинстве стилей активно работает большая грудная мышца, что может усугубить проблему. Теннис и другие виды спорта с нагрузкой на руки допустимы, но стоит корректировать технику и избегать резких ударов. А вот велосипед, йога или тай-чи станут отличной альтернативой.

Если болит колено

Колени часто страдают от артроза или синдрома смещения коленной чашечки. В обоих случаях укрепление мышц бедра снижает боль и возвращает подвижность.

Полезны:

  • велосипед и аквабайк;
  • плавание (лучше исключить брасс);
  • тренировки на тренажёрах и лёгкая силовая работа;
  • гребля.

"Даже классический танец не противопоказан, но нужно ограничивать движения, требующие чрезмерной силы в коленях", — отметила Фольц.

Важно следить за осью ног, избегать резких смен направления и правильно подбирать обувь.

Если болит спина

При боли в пояснице движение — не враг, а союзник.

"Малоподвижный образ жизни только усиливает проблемы. Спорт может вызывать боль, но не ухудшает само состояние позвоночника", — подчеркнула Фольц.

Нужно укреплять паравертебральные мышцы, пресс, ягодицы и бёдра. Подойдут:

  • йога (например, "кобра", "приветствие солнцу");
  • лёгкая гимнастика для осанки;
  • тай-чи и цигун;
  • бег — при условии растяжки до и после.

Главное — избегать чрезмерных скручиваний и резких наклонов. Если же боль вызвана грыжей диска или инфекцией, любые тренировки нужно согласовывать с врачом.

Суста́вы — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой. Прерывистое, полостное соединение, позволяющее сочленяющимся костям совершать движения относительно друг друга с помощью мышц.

