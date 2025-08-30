Вот почему японки не толстеют: метод ходьбы, который знаю только в Токио

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:59
Спорт

Японский метод ходьбы — это особая техника, разработанная в Японии для улучшения осанки, ускорения метаболизма и укрепления мышц ног и кора.

ходьба
Фото: freepik.com is licensed under public domain
ходьба

Основные принципы

Основная идея заключается в правильной постановке стоп, активном включении ягодиц и контроле дыхания.

Техника выполнения

  1. Ходите медленно и осознанно.
  2. Первой к земле касается пятка.
  3. Делайте плавный перекат на носок.
  4. Держите спину прямой и плечи расправленными.
  5. Живот слегка втянут.

Польза метода

Такой подход не только ускоряет сжигание калорий, но и тренирует равновесие, снижает нагрузку на суставы и улучшает кровообращение.

Японский метод полезен для людей любого возраста, особенно для тех, кто хочет безопасно похудеть и укрепить мышцы без интенсивных тренировок. Даже 20-30 минут такой ходьбы в день заметно улучшат тонус тела и помогут поддерживать фигуру.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
