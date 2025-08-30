Вот почему японки не толстеют: метод ходьбы, который знаю только в Токио

Японский метод ходьбы — это особая техника, разработанная в Японии для улучшения осанки, ускорения метаболизма и укрепления мышц ног и кора.
Основная идея заключается в правильной постановке стоп, активном включении ягодиц и контроле дыхания.
Такой подход не только ускоряет сжигание калорий, но и тренирует равновесие, снижает нагрузку на суставы и улучшает кровообращение.
Японский метод полезен для людей любого возраста, особенно для тех, кто хочет безопасно похудеть и укрепить мышцы без интенсивных тренировок. Даже 20-30 минут такой ходьбы в день заметно улучшат тонус тела и помогут поддерживать фигуру.
