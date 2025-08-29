Сауна после тренировки — ускоритель восстановления или билет в обезвоживание

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Сауна давно стала частью спортивной культуры: для многих она — естественное завершение тренировки. Атмосфера жара и пара помогает расслабиться, а многие отмечают, что после посещения мышцы восстанавливаются быстрее и ощущение усталости снижается. Но у этой привычки есть как плюсы, так и минусы, о которых важно знать.

Девушка в сауне после тренировки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в сауне после тренировки

Как действует сауна на организм

При нахождении в парной температура тела повышается, сосуды расширяются, усиливается кровоток и начинается активное потоотделение. Этот процесс называют гипертермией.

Исследования показывают, что регулярные посещения сауны положительно влияют на костно-мышечную систему: улучшается тонус мышц и плотность костной ткани. Также доказано, что тепло помогает снизить неприятные ощущения в пояснице.

Тепловое воздействие действует и на сердце: пульс учащается, давление слегка растёт — это похоже на умеренную физическую нагрузку. Поэтому сауну можно рассматривать как дополнительный стимул для тренировки сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, посещение парной связано с психологическим эффектом: расслабление, улучшение сна и даже снижение риска некоторых заболеваний нервной системы.

Польза сауны после тренировок

Главное преимущество посещения сауны после спорта — более быстрое восстановление. Тепло помогает уменьшить окислительный стресс в мышцах, благодаря чему они меньше болят после нагрузки.

Эксперименты с участием спортсменов показали, что регулярное использование сауны после тренировок способно повышать выносливость: у бегунов увеличивалось время до наступления усталости.

Таким образом, если подходить к процедуре грамотно, сауна может стать хорошим дополнением к тренировочному процессу.

Возможный вред и ограничения

Однако у сауны есть и обратная сторона. Самая очевидная опасность — обезвоживание. После тренировки организм и так теряет много жидкости, а жара в парной усиливает потерю воды и минералов.

Признаки обезвоживания: сухость во рту, сильная жажда, головокружение, слабость. Чтобы снизить риски, важно пить достаточно воды — до, во время и после тренировки, а также перед заходом в сауну.

Не стоит забывать и про дополнительную нагрузку на сердце. Если тренировка была особенно интенсивной, а у человека есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, визит в парную может стать лишним испытанием.

Когда лучше отказаться от сауны

Сауна противопоказана при ряде заболеваний, включая:

  • стенокардию и недавно перенесённый инфаркт;
  • тяжёлую гипертонию и серьёзные патологии аорты;
  • бронхиальную астму, пневмонию, туберкулёз;
  • заболевания почек, мочевого пузыря, мочекаменную болезнь;
  • болезни кожи и любые состояния с высокой температурой.

С осторожностью парную стоит посещать людям старше 65 лет, детям до семи лет и беременным. После операций или серьёзных травм врачи советуют воздержаться от сауны хотя бы две недели.

Итог

Сауна после тренировки может принести пользу — ускорить восстановление, снять напряжение и даже повысить выносливость. Но для этого важно учитывать противопоказания и внимательно относиться к состоянию своего организма.

Уточнения

Са́уна (фин. sauna) — финская баня с горячим сухим воздухом.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
