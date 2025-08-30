Силовые против кардио: вот что сжигает жир реально быстрее

Когда речь идёт о снижении веса, многие задаются вопросом: что эффективнее — силовые тренировки или кардио? На самом деле ответ зависит от цели и подхода.

Кардио, такое как бег, велосипед или эллипс, сжигает больше калорий во время самой тренировки. Оно ускоряет обмен веществ и улучшает работу сердца и лёгких. Однако эффект быстро исчезает после окончания занятия, если не поддерживать питание и активность.

Силовые тренировки помогают нарастить мышечную массу, а мышцы сжигают калории даже в покое. Это значит, что метаболизм остаётся ускоренным долго после тренировки, а тело приобретает рельеф.

Идеальный вариант — сочетание обоих видов нагрузки: кардио для быстрого сжигания калорий и силовые упражнения для долгосрочного эффекта.

Такой комплекс обеспечивает стабильное похудение, укрепляет мышцы и повышает общую выносливость.

