Силовые против кардио: вот что сжигает жир реально быстрее

Когда речь идёт о снижении веса, многие задаются вопросом: что эффективнее — силовые тренировки или кардио? На самом деле ответ зависит от цели и подхода.

Тонкая талия
Кардио, такое как бег, велосипед или эллипс, сжигает больше калорий во время самой тренировки. Оно ускоряет обмен веществ и улучшает работу сердца и лёгких. Однако эффект быстро исчезает после окончания занятия, если не поддерживать питание и активность.

Силовые тренировки помогают нарастить мышечную массу, а мышцы сжигают калории даже в покое. Это значит, что метаболизм остаётся ускоренным долго после тренировки, а тело приобретает рельеф.

Идеальный вариант — сочетание обоих видов нагрузки: кардио для быстрого сжигания калорий и силовые упражнения для долгосрочного эффекта.

Такой комплекс обеспечивает стабильное похудение, укрепляет мышцы и повышает общую выносливость.

Уточнения

Похудение — снижение массы тела человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

