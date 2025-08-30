Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аргентинская окаменелость: в Патагонии откопали одного из крупнейших хищников мелового периода
Постельные клопы атакуют: как запах и пятна выдают насекомых в отеле
Нежный захват, мощное послание: 4 причины, по которым кошка обнимает вашу руку лапами
Лунатик в доме: насколько опасно нарушать сон тому, кто живёт на грани сна и реальности
Вы думаете, что знаете своё давление? 9 из 10 делают хотя бы одну ошибку при его измерении
Что скрывают стены дворца Собрельяно: стоимость билетов, экскурсии и маршруты
Ядовитые соседи: какие цветы вызывают ожоги, паралич и головокружение
BMW G74: Новый внедорожник против Mercedes G-Class – первые детали
Ключ к взлёту авторынка: одно решение ЦБ изменит всё

Фитнес-бомба: как упражнение ласточка помогает развивать баланс и силу

1:13
Спорт

Фитнес-тренер Ольга Яблокова в беседе со "Спорт-Экспресс" рассказала о пользе упражнения "ласточка".

Упражнение ласточка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Упражнение ласточка

По её словам, оно помогает развивать баланс, координацию и силу, а также легко вписывается в любую тренировочную программу — от начинающих до продвинутых.

Как правильно выполнять "ласточку"

  1. Встаньте прямо, ноги на ширине таза, руки опущены вдоль тела.
  2. Перенесите вес на правую ногу и слегка согните колено.
  3. Удерживайте таз в нейтральном положении — тазовые кости должны быть на одной линии.
  4. Наклоняйте корпус вперёд, одновременно поднимая левую ногу назад и вверх, выпрямляя её в колене.
  5. Когда корпус и нога окажутся параллельно полу, вытяните руки в стороны для равновесия.
  6. Следите, чтобы поясница не прогибалась слишком сильно.

Тренер отметила, что это упражнение не только укрепляет мышцы ног и корпуса, но и развивает чувство равновесия.

Оно может стать отличным дополнением к силовым или функциональным тренировкам, а также заменить часть упражнений на баланс в йоге и пилатесе.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Эксперты: ошибки в воспитании могут привести к депрессии и смерти кошки
Домашние животные
Эксперты: ошибки в воспитании могут привести к депрессии и смерти кошки Аудио 
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Красота и стиль
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi Аудио 
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Красота и стиль
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Последние материалы
Ядовитые соседи: какие цветы вызывают ожоги, паралич и головокружение
BMW G74: Новый внедорожник против Mercedes G-Class – первые детали
Ключ к взлёту авторынка: одно решение ЦБ изменит всё
Забудьте про масло — этот способ жарки цукини в аэрогриле покорит вас навсегда
Привычка котёнка, как язык любви во взрослом возрасте: когда нет возможности сказать о чувствах
Жизнь как подарок космоса: почему без Тейи наша планета могла остаться мёртвой
Лишние килограммы не уходят, пока метаболизм спит — пора его разбудить
У жирка совести нет: набравшая в весе Кристина Асмус рассказала, как пытается худеть
Раскрыт самый тайный секрет по укреплению рук и устранению обвисания кожи — без утяжелителей
Маленькое помещение — большие запасы: мини-погреб становится главным помощником хозяина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.