Фитнес-бомба: как упражнение ласточка помогает развивать баланс и силу

Фитнес-тренер Ольга Яблокова в беседе со "Спорт-Экспресс" рассказала о пользе упражнения "ласточка".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Упражнение ласточка

По её словам, оно помогает развивать баланс, координацию и силу, а также легко вписывается в любую тренировочную программу — от начинающих до продвинутых.

Как правильно выполнять "ласточку"

Встаньте прямо, ноги на ширине таза, руки опущены вдоль тела. Перенесите вес на правую ногу и слегка согните колено. Удерживайте таз в нейтральном положении — тазовые кости должны быть на одной линии. Наклоняйте корпус вперёд, одновременно поднимая левую ногу назад и вверх, выпрямляя её в колене. Когда корпус и нога окажутся параллельно полу, вытяните руки в стороны для равновесия. Следите, чтобы поясница не прогибалась слишком сильно.

Тренер отметила, что это упражнение не только укрепляет мышцы ног и корпуса, но и развивает чувство равновесия.

Оно может стать отличным дополнением к силовым или функциональным тренировкам, а также заменить часть упражнений на баланс в йоге и пилатесе.

