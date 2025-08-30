Фитнес-бомба: как упражнение ласточка помогает развивать баланс и силу

Фитнес-тренер Ольга Яблокова в беседе со "Спорт-Экспресс" рассказала о пользе упражнения "ласточка".
По её словам, оно помогает развивать баланс, координацию и силу, а также легко вписывается в любую тренировочную программу — от начинающих до продвинутых.
Тренер отметила, что это упражнение не только укрепляет мышцы ног и корпуса, но и развивает чувство равновесия.
Оно может стать отличным дополнением к силовым или функциональным тренировкам, а также заменить часть упражнений на баланс в йоге и пилатесе.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
