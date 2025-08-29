Карта будущего уже в руках Дзюбы: что подтолкнёт форварда к судьбоносному выбору после футбола

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Главный тренер "Акрона" Заур Тедеев выразил свои пожелания Артёму Дзюбе на случай завершения его игровой карьеры.

Артём Дзюба
Фото: pic1.fc-zenit.ru by Vyacheslav Yevdokimov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Артём Дзюба

Настроение как ключевой фактор

Тедеев подчеркнул, что Дзюба ещё не определился с точными сроками завершения карьеры, но его главная цель — чтобы Дзюба завершил карьеру в хорошем физическом и эмоциональном состоянии. По мнению Тедеева, это во многом зависит от настроения футболиста, так как ухудшение настроения может негативно сказаться на центральной нервной системе и привести к мышечным повреждениям.

Иммунитет головного мозга

Тедеев также отметил, что у Дзюбы высокий уровень иммунитета головного мозга, что делает его менее подверженным негативным мыслям.

"Вот этот уровень иммунитета головного мозга у Артёма очень высокий. Я другого такого футболиста не видел. Его с толку сбить очень сложно", — сказал Тедеев в разговоре с "Чемпионатом".

Опасность психоэмоциональной усталости

Однако, если у него накопится психоэмоциональная усталость, это может повлиять на его защитные функции. Поэтому Тедеев посоветовал Дзюбе больше концентрироваться на позитивных аспектах жизни.

Тренерский путь после завершения карьеры

Когда Дзюба решит завершить карьеру, Тедеев рекомендовал ему попробовать себя в роли тренера. Он подчеркнул, что для этого Дзюбе необходимо изучить детско-юношеский футбол, развить свои коммуникативные навыки и научиться понимать футболистов изнутри. Тедеев также отметил, что для успешного тренера важно не только теоретическое знание, но и практический опыт.

Напомним, что Дзюба присоединился к "Акрону" в сентябре 2024 года и уже успел забить три гола и отдать две результативные передачи в шести матчах сезона 2025/2026 Мир РПЛ. Его контракт с клубом действует до июня 2026 года.

Уточнения

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона» и сборной России.

За́ур (Заурбек) Эдуардович Тедеев (род. 2 марта 1981 г., Орджоникидзе) — российский футболист и тренер, играл на позиции полузащитника.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
