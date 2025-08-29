Анаболическое окно: почему 40 минут решают судьбу ваших тренировок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:09
Спорт

Многие считают, что результат достигается только на тренировке. Но на самом деле решающую роль играет то, чем и когда вы питаетесь. Одним из ключевых моментов является так называемое "анаболическое окно" — короткий промежуток после тренировки, когда организм максимально готов к восстановлению.

Питание спортсмена
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Питание спортсмена

Что такое анаболическое окно

После активной нагрузки наш организм как губка впитывает углеводы и белки.
В течение первых 30-40 минут после тренировки скорость усвоения питательных веществ возрастает в 2-3 раза. Этот эффект сохраняется примерно до 2 часов. Если в это время дать телу нужное "топливо", можно значительно ускорить восстановление, улучшить выносливость и повысить спортивные результаты.

Как питаться перед тренировкой

Правильный настрой начинается ещё до выхода в зал. За 1-2 часа до тренировки ешьте сложные углеводы: овсянку, цельнозерновой хлеб, бурый рис. Это позволит поддерживать стабильный уровень глюкозы и энергию на протяжении всего занятия.

Питание во время тренировки

Главное правило — не допустить обезвоживания:

  • каждые 15-20 минут делайте несколько глотков воды;
  • если тренировка длится больше часа, подойдут изотоники с электролитами, которые помогают поддерживать баланс жидкости и энергии.

Что есть после тренировки

Вот здесь и наступает "золотой час":

  • быстрые углеводы (банан, сухофрукты);
  • белки (протеиновый коктейль, нежирное мясо).

Оптимальное соотношение: углеводы 50% — белки 40%.

Чего стоит избегать

Сразу после тренировки лучше отказаться от:

  • кофеина — он мешает усвоению гликогена;
  • жирной пищи — она тормозит усвоение белков и углеводов.

Правильное питание до, во время и после тренировки — это не просто дополнение, а важная часть тренировочного процесса. Если снабжать организм нужными веществами в нужный момент, результаты будут расти быстрее, а усталость уходить легче.

Уточнения

Углеводное окно (анаболическое окно, белково-углеводное окно) — это термин из силового тренинга, описывающий условный период после физической тренировки, в течение которого организм наиболее чувствителен к усвоению нутриентов (прежде всего, белков и углеводов).

Спортивное питание (спортпит) — в широком смысле слова — это питание спортсменов вообще, в узком смысле слова — это особая группа пищевых добавок, выпускающаяся преимущественно для людей, ведущих активный образ жизни, занимающихся спортом и фитнесом и профессиональных спортсменов, при подготовке к соревнованиям.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
