Анаболическое окно: почему 40 минут решают судьбу ваших тренировок

Многие считают, что результат достигается только на тренировке. Но на самом деле решающую роль играет то, чем и когда вы питаетесь. Одним из ключевых моментов является так называемое "анаболическое окно" — короткий промежуток после тренировки, когда организм максимально готов к восстановлению.

Питание спортсмена

Что такое анаболическое окно

После активной нагрузки наш организм как губка впитывает углеводы и белки.

В течение первых 30-40 минут после тренировки скорость усвоения питательных веществ возрастает в 2-3 раза. Этот эффект сохраняется примерно до 2 часов. Если в это время дать телу нужное "топливо", можно значительно ускорить восстановление, улучшить выносливость и повысить спортивные результаты.

Как питаться перед тренировкой

Правильный настрой начинается ещё до выхода в зал. За 1-2 часа до тренировки ешьте сложные углеводы: овсянку, цельнозерновой хлеб, бурый рис. Это позволит поддерживать стабильный уровень глюкозы и энергию на протяжении всего занятия.

Питание во время тренировки

Главное правило — не допустить обезвоживания:

каждые 15-20 минут делайте несколько глотков воды;

если тренировка длится больше часа, подойдут изотоники с электролитами, которые помогают поддерживать баланс жидкости и энергии.

Что есть после тренировки

Вот здесь и наступает "золотой час":

быстрые углеводы (банан, сухофрукты);

белки (протеиновый коктейль, нежирное мясо).

Оптимальное соотношение: углеводы 50% — белки 40%.

Чего стоит избегать

Сразу после тренировки лучше отказаться от:

кофеина — он мешает усвоению гликогена;

жирной пищи — она тормозит усвоение белков и углеводов.

Правильное питание до, во время и после тренировки — это не просто дополнение, а важная часть тренировочного процесса. Если снабжать организм нужными веществами в нужный момент, результаты будут расти быстрее, а усталость уходить легче.

Уточнения

Углеводное окно (анаболическое окно, белково-углеводное окно) — это термин из силового тренинга, описывающий условный период после физической тренировки, в течение которого организм наиболее чувствителен к усвоению нутриентов (прежде всего, белков и углеводов).



Спортивное питание (спортпит) — в широком смысле слова — это питание спортсменов вообще, в узком смысле слова — это особая группа пищевых добавок, выпускающаяся преимущественно для людей, ведущих активный образ жизни, занимающихся спортом и фитнесом и профессиональных спортсменов, при подготовке к соревнованиям.

