Анаболическое окно: почему 40 минут решают судьбу ваших тренировок

Многие считают, что результат достигается только на тренировке. Но на самом деле решающую роль играет то, чем и когда вы питаетесь. Одним из ключевых моментов является так называемое "анаболическое окно" — короткий промежуток после тренировки, когда организм максимально готов к восстановлению.
После активной нагрузки наш организм как губка впитывает углеводы и белки.
В течение первых 30-40 минут после тренировки скорость усвоения питательных веществ возрастает в 2-3 раза. Этот эффект сохраняется примерно до 2 часов. Если в это время дать телу нужное "топливо", можно значительно ускорить восстановление, улучшить выносливость и повысить спортивные результаты.
Правильный настрой начинается ещё до выхода в зал. За 1-2 часа до тренировки ешьте сложные углеводы: овсянку, цельнозерновой хлеб, бурый рис. Это позволит поддерживать стабильный уровень глюкозы и энергию на протяжении всего занятия.
Главное правило — не допустить обезвоживания:
Вот здесь и наступает "золотой час":
Оптимальное соотношение: углеводы 50% — белки 40%.
Сразу после тренировки лучше отказаться от:
Правильное питание до, во время и после тренировки — это не просто дополнение, а важная часть тренировочного процесса. Если снабжать организм нужными веществами в нужный момент, результаты будут расти быстрее, а усталость уходить легче.
Углеводное окно (анаболическое окно, белково-углеводное окно) — это термин из силового тренинга, описывающий условный период после физической тренировки, в течение которого организм наиболее чувствителен к усвоению нутриентов (прежде всего, белков и углеводов).
Спортивное питание (спортпит) — в широком смысле слова — это питание спортсменов вообще, в узком смысле слова — это особая группа пищевых добавок, выпускающаяся преимущественно для людей, ведущих активный образ жизни, занимающихся спортом и фитнесом и профессиональных спортсменов, при подготовке к соревнованиям.
