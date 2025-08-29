Тренировки не дают результата? Иногда лучший прогресс даёт пауза, а не упорство

Многие боятся даже на день прервать тренировки, опасаясь потери формы. Но перерывы могут быть не врагом, а помощником — если их делать правильно.
Универсального ответа нет — всё зависит от причин. Главное правило: слишком долгие перерывы могут "съесть" часть прогресса. Лучше отдыхать дозированно, чем выпадать из тренировочного режима на месяцы.
Перед тем как остановиться, определите:
Так проще будет вернуться в привычный ритм.
Главная ошибка — сразу "вваливать" полную нагрузку. Организму нужно время, чтобы снова привыкнуть к тренировкам.
Чем мягче вы вернётесь, тем быстрее почувствуете результат — без травм и откатов.
