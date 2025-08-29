Планка не ограничивается классикой: пять вариаций, которые сделают тренировку совсем другой

Хотите укрепить мышцы кора без сложных тренажёров и часов в спортзале? Планка — идеальный вариант. Она не требует оборудования, занимает всего пару минут, а эффект заметен уже после нескольких недель. И самое главное — у этого упражнения есть десятки вариаций, благодаря которым тренировки никогда не станут скучными.
Классическая планка знакома многим, но со временем она перестаёт давать такой же эффект. Чтобы не заскучать и продолжать прогрессировать, попробуйте новые варианты этого упражнения.
Встаньте в классическую планку: ладони под плечами, тело вытянуто в одну линию. Теперь перенесите ладони чуть вперёд — чем дальше, тем сложнее удерживать положение. Важно не прогибать поясницу. Удерживайте 20–40 секунд.
Встаньте в стандартную планку и аккуратно поднимите одну руку, оставив корпус и таз стабильными. Попробуйте выдержать 20–30 секунд, затем смените сторону. Если тяжело, начните с варианта на коленях.
Встаньте на ладони и колени, ладони под плечами, колени под тазом. Поднимите колени на пару сантиметров от пола и начните шагать разноимённой рукой и ногой вперёд. Сделайте 8–12 шагов вперёд и назад. Это упражнение отлично тренирует пресс и плечи.
Встаньте в боковую планку, опора на руку или предплечье. Свободную руку вытяните вверх. На выдохе потянитесь этой рукой к противоположному колену, словно скручиваясь. Вернитесь в исходное положение и повторите 10–15 раз на каждую сторону.
Сядьте на пол, ладони поставьте позади себя, пальцы смотрят к стопам. Поднимите таз, выпрямите тело в линию. Поочерёдно поднимайте прямые ноги и отводите их в стороны. Выполните 8–12 повторений каждой ногой.
Это не просто упражнение на пресс. Планка укрепляет тело, улучшает баланс, помогает расходовать больше энергии и делает тренировки разнообразными. Достаточно 2-3 подходов в неделю — и мышцы кора станут заметно крепче.
Пла́нка — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.
Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.