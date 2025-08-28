Одно упражнение может влиять сразу на всё тело — но мало кто догадывается об этом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:48
Спорт

Кто-то считает её мучением, кто-то — любимым элементом тренировки. Но факт остаётся фактом: планка — одно из самых эффективных упражнений для здоровья и красоты тела. И дело здесь вовсе не только в прессе.

Фитнес контроль
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Фитнес контроль

Почему планка так важна

На первый взгляд это всего лишь "стояние" на полу, но именно в простоте скрыта её сила. Планка не требует оборудования, занимает минимум времени и при этом запускает в работу почти всё тело сразу.

Мышцы кора — сердце силы

Планка задействует глубинные мышцы, которые формируют осанку, поддерживают позвоночник и органы, помогают нам держать равновесие и передавать усилие от ног к верхней части тела. Это профилактика травм и база для любых видов спорта.

Баланс и координация

Вариации планки с нестабильными опорами развивают умение удерживать равновесие в самых разных условиях. Этот навык полезен не только в спорте, но и в быту — например, когда нужно удержаться на льду или дотянуться до верхней полки.

Работа на всё тело

В планке активно включаются мышцы спины, рук, ног. Это упражнение формирует комплексную нагрузку, а не изолированную работу одной зоны.

Энергозатратность

Поскольку работает сразу несколько крупных групп мышц, калории сгорают активно. Для тех, кто хочет похудеть, планка становится простым, но эффективным инструментом.

Бесконечные вариации

Кажется скучной классическая планка? Есть десятки способов её изменить: усложнить или, наоборот, упростить. Благодаря этому упражнение остаётся интересным и подходит как новичкам, так и опытным спортсменам.

Уточнения

Пла́нка статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. 

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
