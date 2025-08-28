Экстремальный фитнес или опасный эксперимент: что скрывают тренировки в горячих залах

Казалось бы, что может быть полезнее обычной тренировки? Но фитнес-индустрия пошла дальше и придумала новый формат — занятия в жаре. В зале поддерживают температуру около 35 °C и высокую влажность, создавая атмосферу, будто вы тренируетесь в тропиках. Звучит эффектно, но действительно ли это помогает?

Как всё началось

Идея родилась в йоге. В 1970-е годы индиец Бикрам Чоудхури открыл в США первую студию "горячей йоги". Высокая температура должна была напоминать климат Индии. Позже подобные практики дошли и до России: сначала горячая йога, затем горячая растяжка. Сегодня этот тренд закрепился в фитнес-клубах по всему миру.

Что происходит с организмом

Заниматься в жарком зале гораздо тяжелее. Сердечно-сосудистая система работает на пределе, растут риски обезвоживания. Но у регулярных посетителей формируется тепловая акклиматизация — организм учится легче переносить высокую температуру. Такой опыт может пригодиться спортсменам, которые готовятся к стартам в жарком климате.

Для остальных же горячие тренировки не имеют особых преимуществ. Обильное потоотделение не "выводит токсины", а лишь охлаждает тело. А вот ощущение лёгкости после занятия связано скорее с работой эндорфинов, чем с "очищением организма".

Снижают ли вес

Миф о том, что жаркий зал ускоряет метаболизм, живёт до сих пор. На деле после тренировки температура тела быстро возвращается к норме, а энергозатраты отличаются от обычных занятий незначительно. С точки зрения похудения, горячие тренировки не эффективнее стандартных.

Кому стоит быть осторожнее

В первую очередь — новичкам. Их сердце и сосуды не готовы к дополнительной нагрузке. Также отказаться от таких практик нужно:

людям с гипертонией и проблемами сердца;

беременным;

детям младше 7 лет;

пожилым людям старше 65 лет.

Итог

Горячие тренировки не панацея. Они могут добавить разнообразия, чуть повысить гибкость и создать необычную атмосферу, но реальных преимуществ перед классическими занятиями у них нет. Занимайтесь ими, если вам комфортно и нравится формат, но не ждите чудесных эффектов.

