Раскрыт секрет подтянутых рук и живота: эти отжимания превратят вас в фитнес-богиню за 30 дней

Многие ошибочно считают отжимания исключительно мужским упражнением. На самом деле они идеально подходят для женщин, желающих укрепить руки, подтянуть живот и улучшить осанку. Всего несколько минут в день могут кардинально изменить ваше тело и самочувствие всего за месяц.

Почему отжимания так эффективны?

Это универсальное упражнение не требует специального оборудования или посещения спортзала. Вы можете выполнять его дома, используя только коврик или даже без него. Отжимания относятся к функциональным тренировкам — они развивают силы и навыки, необходимые в повседневной жизни: умение толкать, поднимать и удерживать вес собственного тела, пишет piscinabrembate.it.

Что изменится через 30 дней

Подтянутые руки. Уже через месяц регулярных отжиманий вы заметите, как исчезла дряблость с задней поверхности рук. Трицепсы придут в тонус, а грудные мышцы укрепятся, что визуально поднимет грудь. Речь идет не о наращивании мышечной массы, а о создании красивого рельефа и упругости. Плоский живот. Каждое отжимание задействует мышцы кора. Чтобы поддерживать тело прямой линии, пресс находится в постоянном напряжении. Это естественным образом подтягивает живот и укрепляет глубокие мышцы-стабилизаторы, что также уменьшает боли в пояснице. Увеличение силы. Сначала даже несколько повторений могут даваться с трудом, но уже через месяц вы сможете выполнять полноценные подходы без особых усилий. Это придаст уверенности в своих силах и мотивирует на новые спортивные достижения.

Правильная техника

Исходное положение: ладони под плечами, тело образует прямую линию от головы до пяток Опускание: медленно сгибайте локти под углом 45 градусов к телу Подъем: мощно оттолкнитесь, выдыхая и напрягая пресс и ягодицы Дыхание: вдох при опускании, выдох при подъеме

30-дневный план для начинающих

Первая неделя: отжимания с колен или от стола

Вторая неделя: добавление 2-3 полноценных отжиманий

Третья неделя: чередование разных видов отжиманий

Четвертая неделя: 3 подхода по 10-12 повторений

Дополнительные преимущества

Укрепление сердечно-сосудистой системы

Профилактика остеопороза

Улучшение осанки

Повышение энергетического уровня

После завершения 30-дневного челленджа продолжайте делать отжимания 2-3 раза в неделю, сочетая их с другими упражнениями. Помните: главное не рекорды, а регулярность и правильная техника.

Этот простой и эффективный способ преображения доступен каждой женщине в любом возрасте и с любым уровнем подготовки. Начните сегодня — и через месяц вы не узнаете свое отражение в зеркале!

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).

