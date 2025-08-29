Один продукт, два результата: мясо хранит секрет стройности и полноты одновременно

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ужин с мясом кажется естественным выбором: оно питательное, вкусное и содержит много белка. Но врачи всё чаще предупреждают, что привычка есть мясные блюда вечером может иметь неожиданные последствия для здоровья. Дело не только в калорийности, но и в том, как наш организм работает ночью.

стейк
Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
стейк

Почему мясо вечером — нагрузка для организма

Днём пищеварительная система активна, а вечером организм перестраивается на режим восстановления. Животный белок требует серьёзной ферментативной работы и значительных энергозатрат. Если съесть мясо поздно, процесс его расщепления замедляется, а продукты распада могут накапливаться, перегружая печень и поджелудочную железу.

Кроме того, при низкой физической активности вечером белок усваивается хуже. Это становится особенно заметно у людей, которые ужинают плотно, но при этом ведут малоподвижный образ жизни.

Влияние на вес и обмен веществ

Мясо стимулирует выработку инсулина. Этот гормон отвечает за усвоение питательных веществ, но в вечерние часы он может мешать сжиганию жиров. Для тех, кто хочет снизить вес, поздний мясной ужин превращается в настоящую ловушку.

Исследования показывают, что плотный белковый ужин способен сбивать циркадные ритмы. А это уже отражается на качестве сна, восстановлении тканей и общем самочувствии на следующий день.

Тяжесть и дискомфорт после еды

Комбинация мяса с картофелем, жирными соусами или хлебом усиливает нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Многие замечают, что после такого ужина появляется чувство тяжести, а сон становится поверхностным.

Особенно долго в желудке задерживаются красные сорта — говядина и свинина. Курица и индейка легче, но даже их диетологи советуют есть в первой половине дня или хотя бы до 18–19 часов.

Вместо мяса вечером

Чтобы не перегружать организм, специалисты рекомендуют смещать акцент на более лёгкие источники белка:

• рыбу, особенно нежирных сортов;
• яйца в варёном или паровом виде;
• бобовые и растительные продукты.

Такие варианты поддерживают мышечные ткани, но не мешают естественным процессам очищения и восстановления.

Когда мясо полезнее всего

Мясные блюда лучше всего усваиваются в обед. В это время организм получает достаточно энергии для переваривания и может использовать аминокислоты для восстановления клеток. Ранний ужин — компромисс для тех, кто не готов отказаться от любимого блюда. Но даже в этом случае стоит выбирать лёгкие гарниры и избегать тяжёлых соусов.

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
