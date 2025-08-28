Эргин Атаман: Если НБА хочет завоевать титул чемпиона мира, нужно победить чемпиона Евролиги

Эргин Атаман, выступая на турнире имени Павлоса Яннакопулоса, который впервые пройдёт в Австралии, упомянул о возможном матче между чемпионом НБА и чемпионом Евролиги.

Атаман подчеркнул, что тот, кто покорит НБА, не может считаться чемпионом мира, поскольку он не встречался с чемпионом Евролиги.

По мнению тренера "Панатинаикоса", это неверно, поскольку он сам предложил свою идею.

"Если хочешь стать чемпионом мира, нужно победить чемпиона Евролиги. Возможно, даже чемпиона Австралии. Нельзя поднять трофей НБА и объявить себя лучшим в мире, не сыграв ни с кем другим", — отметил он.

В то же время тренер "Панатинаикоса" упомянул участие команды в турнире имени Павлоса Яннакопулоса, заявив:

"У нас не будет никакой подготовки в Европе, поэтому эти матчи — первое серьёзное испытание. "Панатинаикос" и "Партизан" — топовые команды Евролиги, с преданными болельщиками, и встреча с австралийскими клубами покажет, на каком уровне находится мировой баскетбол".

По его словам, на Евробаскете как минимум 7-8 претендентов на золото. В этом и заключается напряжённость Евролиги, в которой участвуют лучшие игроки НБА.

Кстати, на последнем чемпионате мира США проиграли Германии в полуфинале.

Уточнения

Национа́льная баскетбо́льная ассоциа́ция НБА (англ. National Basketball Association, NBA) — профессиональная баскетбольная лига Северной Америки, в частности, США и Канады.

