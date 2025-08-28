Новый герой Брайтона: как Стефанос Цимас за 90 минут покорил сердца фанатов

Стефанос Цимас воплотил в жизнь мечту о своём дебютном матче за "Брайтон", забив два мяча, выйдя на замену, в матче Кубка лиги против "Оксфорд Юнайтед".

Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

Английский клуб, в свою очередь, похвалил греческого игрока, написав в социальных сетях: "Невероятное влияние".

В другом посте он опубликовал фотографию, на которой капитан "Чайки" Джеймс Милнер обнимает его.

Уточнения

Сте́фанос Ци́мас (греч. Στέφανος Τζίμας; род. 6 января 2006, Салоники) — греческий футболист, нападающий английского клуба «Брайтон энд Хоув Альбион».

