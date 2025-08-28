Кубок лиги: Гримсби из 4-го дивизиона обыграл Манчестер Юнайтед после 26 пенальти

Падению "Манчестер Юнайтед" нет конца: "Красные дьяволы" написали одну из чёрных страниц своей истории, уступив "Гримсби" из четвёртого дивизиона.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Nike Total 90 Aerow II ball

Команда с рыночной стоимостью, едва превышающей 3,5 миллиона евро, унизила команду Рубена Аморима и драматично прошла в финал. После ничьей 2:2 за 90 минут, которая стала возможной благодаря двум голам "Юнайтед" в финале, неуступчивая команда из Лиги 2 сотворила чудо, реализовав 26 пенальти.

Благодаря поддержке Андре Онаны гости уже в начале матча оказались на канвасе. Благодаря импульсу хозяев поля, "Гримсби" вышел вперёд с разницей в два гола после того, как на 22-й минуте камерунский вратарь неудачно отреагировал на удар Вернама, а восемь минут спустя трагически покинул поле, предоставив Уоррену возможность забить с близкого расстояния и окончательно парализовать "красных дьяволов", которые снова выглядели далеко не так, как ожидалось.

Но разница в темпе была хаотичной, и хозяева поля, несмотря на борьбу, не смогли удержать значительное преимущество. Рубен Аморим выпустил на поле таких игроков, как Фернандеш и Бумо.

Последний вернул "Юнайтед" инициативу, сократив отставание благодаря своей энергии и забивному голу на 75-й минуте.

"Красные дьяволы" атаковали и сравняли счёт, но не переломили ход матча, и игра перешла в серию пенальти.

Там напряжение достигло апогея, и после 26 бросков в общей сложности нереализованный пенальти Боумо принес "Гримсби" блестящую победу со счетом 12-11.

Уточнения

«Гри́мсби Та́ун» (полное название — Футбольный клуб «Гримсби Таун»; англ. Grimsby Town Football Club, английское произношение: [ˈɡrɪmzbɪ ˈtaʊn 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из города Клиторпс, графство Линкольншир, Йоркшир и Хамбер.

