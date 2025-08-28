Евробаскет-2025: результаты премьеры, фавориты оправдали ожидания

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Первый круг Евробаскета с интересными матчами с участием главных фаворитов турнира, которые своим добрым вечером показали, что не собираются сдаваться.

В частности, две из ведущих команд турнира, Сербия и Германия, без труда разобрались с Эстонией (98-64) и Черногорией (106-76), а Турция, в свою очередь, без труда справилась с Латвией, где команда Эргина Атамана одержала победу со счётом 93-73.

Напомним, что 29 августа сборная Греции сыграет в очень сложном матче против Италии, и команде Василиса Спанулиса нужна победа, чтобы уверенно выйти на турнир.

Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет) — международный турнир среди европейских мужских сборных по баскетболу, проводимый раз в 4 года под эгидой ФИБА.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
