Раскрыт самый тайный секрет по укреплению рук и устранению обвисания кожи — без утяжелителей

Спорт

Укрепление трицепсов крайне важно для борьбы с обвисанием кожи, которое часто образуется на нижней стороне рук. В связи с этим, вот самый секретный способ укрепить трицепсы и избавиться от обвисания кожи без отягощений.

Сосудистые звёздочки
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сосудистые звёздочки

Потеря упругости в руках часто приводит к обвисанию мышц, но гантели не всегда необходимы для борьбы с этим. Существуют простые упражнения, которые можно включить в повседневную жизнь и которые могут дать даже лучшие результаты, чем силовые тренировки. Среди них выделяются отжимания на стуле для трицепса, рекомендованные Американским советом по физическим упражнениям (ACE) за их эффективность в проработке этой зоны.

Техника выполнения:

  • Сядьте на край стула и обопритесь руками о сиденье пальцами вперёд, держа спину прямо.
  • Согните руки в локтях и медленно опускайтесь, пока туловище не окажется на одном уровне с сиденьем.
  • Отталкиваясь руками, вернитесь в исходное положение, держа локти сведёнными вместе и не разводя их в стороны.
  • Выполните 3 подхода по 10-15 повторений, регулируя интенсивность в соответствии со своим уровнем подготовки.

Потеря упругости кожи рук часто связана с различными факторами, включая естественное старение, малоподвижный образ жизни и гормональные изменения. Со временем эти факторы способствуют прогрессирующей потере тонуса тела, делая обвисание кожи более заметным.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
