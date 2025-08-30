Вот как меняется тело, когда вы делаете 100 прыжков на скакалке: второе преимущество действительно невероятное

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Вы когда-нибудь задумывались, как 100 прыжков со скакалкой в день повлияют на ваше тело? Физиолог-специалист по лечебной физкультуре Кэти Лоутон объясняет, что это занятие приносит множество пользы для здоровья.

Прыжки на скакалке
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Прыжки на скакалке

Челлендж, побуждающий людей прыгать на скакалке по 100 раз в день, стал популярным в социальных сетях. Помимо того, что это модно, эта практика приносит значительную пользу для здоровья. Кэти Лоутон объясняет, как эта привычка может преобразить ваше тело и улучшить самочувствие.

Одним из основных эффектов прыжков со скакалкой является учащение пульса, что делает их отличным кардиоупражнением, снижающим риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Прыжки со скакалкой также способствуют сжиганию калорий: всего за 10 минут занятий можно сжечь около 100 калорий, в зависимости от темпа. 

По словам Лоутона, при включении в тренировочный план и в сочетании со сбалансированным питанием это упражнение может способствовать снижению веса.

Уточнения

Скака́лка — спортивный снаряд для физических упражнений (прыжков) взрослых и детей. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
