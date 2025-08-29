Получите стальной пресс одним упражнением: 12 повторений этого движения станут базовым минимумом

Это упражнение, не требующее оборудования или долгих часов в спортзале, — доступная и эффективная альтернатива для тех, кто хочет укрепить мышцы кора.
Чтобы привести мышцы живота в тонус, важно прорабатывать основные мышцы — пресс, поясницу и мышцы, окружающие таз. Клиника Майо рекомендует выполнять подход из 12-15 повторений на четвереньках.
Чтобы упражнение "собака-птица", помните о следующих шагах:
Для усложнения упражнения одновременно используйте противоположные руки и ноги: левую руку с правой ногой, затем правую руку с левой ногой.
Ещё одно упражнение, рекомендуемое клиникой Майо, — это ягодичный мостик, идеально подходящий для одновременной активации нескольких групп мышц.
Кли́ника Ме́йо (Mayo Clinic) — некоммерческая организация, один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира.
