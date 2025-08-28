Не спортзал и не марафон: что продлевает жизнь на десятилетия всего за 22 минуты

В мире фитнеса и медицины идет много разговоров о дорогих добавках, гаджетах и сложных методиках тренировок. Но самые масштабные исследования последних лет показали: главный секрет долгой и здоровой жизни — это не что-то экзотическое. Всё куда проще: ежедневное движение всего по 22 минуты.

Фото: flickr.com by Jeff Drongowski, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Девушка занимается бегом

Что показали исследования

Международные группы учёных проанализировали данные более чем двух миллионов человек в возрасте от 20 до 97 лет. За испытуемыми наблюдали более десяти лет, фиксируя их активность с помощью анкет и носимых трекеров. Итог оказался однозначным: те, кто уделял движению хотя бы 22 минуты в день, значительно реже умирали от хронических заболеваний.

И речь идёт вовсе не о марафонах или тяжёлых тренировках. Достаточно обычной активности — быстрой прогулки, танцев, езды на велосипеде или энергичного подъёма по лестнице.

Почему именно 22 минуты

Особенно наглядным стало исследование с участием 12 тысяч человек старше 50 лет. Оказалось, что у тех, кто проводит сидя более 12 часов в день, риск преждевременной смерти повышается почти на 40%. Но даже минимальная физическая активность полностью убирала эту угрозу. Причём не имело значения, делались ли все 22 минуты сразу или они разбивались на короткие прогулки по 7-8 минут.

Движение и возраст

Физическая активность важна в любом возрасте, но после 60 её значение резко возрастает. Она замедляет потерю мышечной массы, поддерживает здоровье костей, улучшает работу сердца и мозга. Более того, если отказ от курения или контроль веса со временем теряют силу, то польза движения остаётся стабильной и даже усиливается.

Итог

22 минуты движения в день — это минимум, который реально меняет статистику смертности. В 30 лет они создают "запас здоровья" на будущее. В 50 снижают риски гипертонии и диабета. В 70 остаются одним из немногих факторов, способных продлить жизнь. И начать никогда не поздно.

