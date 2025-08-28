Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кабачки, которые съедают первыми: секрет идеальной мясной начинки
Бархатный сезон зовёт: где отдых в сентябре превращается в роскошь без переплат и толп
От SHAMAN до шансона: какие патриотические песни будут учить дети в школах
Бедные океаны рождали богатую жизнь: дефицит металла оказался подарком для микробов
Забудьте про шарлотку: этот пирог с рикоттой и инжиром станет вашим новым фаворитом
Купите не тот ошейник — и вместо защиты получите новые проблемы у любимца
Как выбрать авокадо, которое дозреет за пару дней и сохранит максимум питательных веществ
АКБ перестаёт заводить двигатель: как аккумулятор говорит об усталости
Энергетический голод надвигается? Страны АТЭС бьют тревогу

Не спортзал и не марафон: что продлевает жизнь на десятилетия всего за 22 минуты

2:22
Спорт

В мире фитнеса и медицины идет много разговоров о дорогих добавках, гаджетах и сложных методиках тренировок. Но самые масштабные исследования последних лет показали: главный секрет долгой и здоровой жизни — это не что-то экзотическое. Всё куда проще: ежедневное движение всего по 22 минуты.

Девушка занимается бегом
Фото: flickr.com by Jeff Drongowski, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Девушка занимается бегом

Что показали исследования

Международные группы учёных проанализировали данные более чем двух миллионов человек в возрасте от 20 до 97 лет. За испытуемыми наблюдали более десяти лет, фиксируя их активность с помощью анкет и носимых трекеров. Итог оказался однозначным: те, кто уделял движению хотя бы 22 минуты в день, значительно реже умирали от хронических заболеваний.

И речь идёт вовсе не о марафонах или тяжёлых тренировках. Достаточно обычной активности — быстрой прогулки, танцев, езды на велосипеде или энергичного подъёма по лестнице.

Почему именно 22 минуты

Особенно наглядным стало исследование с участием 12 тысяч человек старше 50 лет. Оказалось, что у тех, кто проводит сидя более 12 часов в день, риск преждевременной смерти повышается почти на 40%. Но даже минимальная физическая активность полностью убирала эту угрозу. Причём не имело значения, делались ли все 22 минуты сразу или они разбивались на короткие прогулки по 7-8 минут.

Движение и возраст

Физическая активность важна в любом возрасте, но после 60 её значение резко возрастает. Она замедляет потерю мышечной массы, поддерживает здоровье костей, улучшает работу сердца и мозга. Более того, если отказ от курения или контроль веса со временем теряют силу, то польза движения остаётся стабильной и даже усиливается.

Итог

22 минуты движения в день — это минимум, который реально меняет статистику смертности. В 30 лет они создают "запас здоровья" на будущее. В 50 снижают риски гипертонии и диабета. В 70 остаются одним из немногих факторов, способных продлить жизнь. И начать никогда не поздно.

Уточнения

Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Военные новости
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ Аудио 
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Красота и стиль
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi Аудио 
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Последние материалы
Как выбрать авокадо, которое дозреет за пару дней и сохранит максимум питательных веществ
АКБ перестаёт заводить двигатель: как аккумулятор говорит об усталости
Энергетический голод надвигается? Страны АТЭС бьют тревогу
Украина продолжает мстить Вуди Аллену: кинорежиссёр попал под новые санкции
Тренировка в кровати: попробуйте эти 5 упражнений для самых ленивых
Россия и Китай обсуждают создание совместных зон в сельском хозяйстве
Рай у причала: названы самые красивые порты мира
Ваш балкон всегда грязный? Вот спасение от вечной пыли, которую скрывают профессиональные клинеры
Строгий отбор: певица Слава удивила требованиями к мужчине своей мечты
Этому способу 100 лет, но он работает: зола сохраняет свёклу лучше любого холодильника
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.