Формула стройности: калории уходят, но мышцы остаются только при одном условии

Желание сбросить вес связано не только с красотой, но и с заботой о здоровье. Кажется, что формула проста: трать больше энергии, чем получаешь. Но на деле всё сложнее. Организм сопротивляется, включает защитные механизмы и пытается сохранить накопленное. Поэтому процесс требует комплексного подхода.
Один лишь дефицит калорий запускает похудение, но без тренировок результат будет неполным и нестойким. Физическая активность укрепляет сердце, поддерживает работу сосудов и снижает риски серьёзных заболеваний. Кроме того, именно тренировки помогают сохранить мышцы в условиях дефицита энергии и удержать вес после того, как лишние килограммы ушли. Внешне это выражается в подтянутом теле и более гармоничных пропорциях, чего невозможно достичь только с помощью питания.
Не менее важна и психологическая сторона. Любая активность — пробежка, прогулка или тренировка в зале — запускает выработку гормонов, которые меняют внутреннее состояние. Эндорфины снимают стресс, окситоцин дарит чувство спокойствия и поддержки, а дофамин формирует мотивацию возвращаться к занятиям снова и снова. Благодаря этому снижается тревожность, легче держать диету и не искать "утешение" в лишней еде.
Спорт в процессе похудения работает как естественный антидепрессант: он укрепляет тело, поддерживает здоровье и помогает сохранить результат надолго.
Спорт — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.
