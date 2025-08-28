Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Семь человек и одна яхта: как расследование вывело на след подрывников "Северных потоков"
В Госдуме оценили возможность повышения цен на связь на фоне ограничений в мессенджерах
Живу под давлением: Диброва эмоционально ответила на обвинения в измене мужу
Метеорит размером с ягоду — а последствия как от взрыва: чем грозят космические камни
Подушки, на которые смотрят с завистью: хэндмейд не уступает интерьерному люксу
Идеальный десерт на вашей кухне: как приготовить карамельные язычки с мороженым
Орхидеи мстят: одно неверное место в доме лишает их цвета
Запахи исчезают за ночь — и это не магия, а рулон и уксус
От бургунди до navy blue: цвета, которые делают руки оружием стиля

Формула стройности: калории уходят, но мышцы остаются только при одном условии

1:38
Спорт

Желание сбросить вес связано не только с красотой, но и с заботой о здоровье. Кажется, что формула проста: трать больше энергии, чем получаешь. Но на деле всё сложнее. Организм сопротивляется, включает защитные механизмы и пытается сохранить накопленное. Поэтому процесс требует комплексного подхода.

Совмещение йоги и силовых
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Совмещение йоги и силовых

Почему спорт важен

Один лишь дефицит калорий запускает похудение, но без тренировок результат будет неполным и нестойким. Физическая активность укрепляет сердце, поддерживает работу сосудов и снижает риски серьёзных заболеваний. Кроме того, именно тренировки помогают сохранить мышцы в условиях дефицита энергии и удержать вес после того, как лишние килограммы ушли. Внешне это выражается в подтянутом теле и более гармоничных пропорциях, чего невозможно достичь только с помощью питания.

Настроение и мотивация

Не менее важна и психологическая сторона. Любая активность — пробежка, прогулка или тренировка в зале — запускает выработку гормонов, которые меняют внутреннее состояние. Эндорфины снимают стресс, окситоцин дарит чувство спокойствия и поддержки, а дофамин формирует мотивацию возвращаться к занятиям снова и снова. Благодаря этому снижается тревожность, легче держать диету и не искать "утешение" в лишней еде.

Спорт в процессе похудения работает как естественный антидепрессант: он укрепляет тело, поддерживает здоровье и помогает сохранить результат надолго.

Уточнения

Спорт — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Наука и техника
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения Аудио 
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Красота и стиль
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Не WhatsApp* и Telegram едиными: вот альтернативы, чтобы бесплатно позвонить и поговорить
Наука и техника
Не WhatsApp* и Telegram едиными: вот альтернативы, чтобы бесплатно позвонить и поговорить
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Последние материалы
От бургунди до navy blue: цвета, которые делают руки оружием стиля
Клещ на собаке может стоить жизни: что делать, чтобы не опоздать
Киев в дыму: новые удары ВС РФ потрясли столицу Украины
Экспортный прорыв Титана: экологичный омский каучук проложил дорогу к новым рынкам
Когда дорога исчезает из поля зрения: как защитить глаза за рулём, если солнце слепит прямо в лицо
Спина сказала прощай: как быстро вернуться в строй после сорванной спины — пошаговая инструкция
Паттайя меняется на глазах: туристам придётся привыкнуть к новому порядку
Константин Жучков: Если не знаете свою аудиторию — вы обречены на выживание
Опасные иллюзии: вера в эти юридические мифы может ударить по кошельку
Загадка отсутствия: Татьяна Буланова раскрыла, куда пропал прославивший ее танцор
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.