Трагедия на высоте: что случилось с альпинисткой Натальей Наговициной, когда Пик Победы закрыл путь вниз

1:40
Спорт

История Натальи Наговициной, застрявшей на высоте 7200 метров, до сих пор не отпускает. Многие задаются вопросом: могла ли она остаться в живых, если бы судьба повернулась иначе? Оказывается, предвестие было ещё год назад — её уже разворачивали с этой горы.

Пик Победы
Фото: commons.wikimedia.org by Jaan Künnap, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пик Победы

Первая попытка

Белорусский альпинист Артём Ценцевицкий вспоминает, что Наталья пыталась подняться на Пик Победы и раньше.

"На мой взгляд, её подготовки было на тот момент недостаточно, и я принял решение, что её надо развернуть вниз", — поделился Артем.

Тогда ей не хватило сил идти в темпе группы. По мнению Ценцевицкого, это и стало первым сигналом опасности.

Почему Пик Победы так жесток

Условия на этой вершине считаются одними из самых суровых в мире. Здесь невозможно рассчитывать на быструю помощь: альпинист, попавший в беду, почти всегда остаётся один на один с ситуацией, пишет "Царьград". Любая ошибка или промедление могут стоить жизни, а суровый климат и высота делают шансы на спасение минимальными.

Трагический финал

12 августа 2025 года Наговицина получила травму ноги во время спуска. Она оказалась в ловушке на высоте 7200 метров. Спасатели и добровольцы предпринимали все возможные усилия, подключили даже беспилотники, но признаков жизни так и не нашли. Поиски завершены, а судьба альпинистки стала напоминанием: Пик Победы — одна из самых коварных вершин планеты.

Уточнения

Альпини́зм — вид спорта и активного отдыха, целью которого является восхождение на вершины гор.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
