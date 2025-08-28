Трагедия на высоте: что случилось с альпинисткой Натальей Наговициной, когда Пик Победы закрыл путь вниз

История Натальи Наговициной, застрявшей на высоте 7200 метров, до сих пор не отпускает. Многие задаются вопросом: могла ли она остаться в живых, если бы судьба повернулась иначе? Оказывается, предвестие было ещё год назад — её уже разворачивали с этой горы.
Белорусский альпинист Артём Ценцевицкий вспоминает, что Наталья пыталась подняться на Пик Победы и раньше.
"На мой взгляд, её подготовки было на тот момент недостаточно, и я принял решение, что её надо развернуть вниз", — поделился Артем.
Тогда ей не хватило сил идти в темпе группы. По мнению Ценцевицкого, это и стало первым сигналом опасности.
Условия на этой вершине считаются одними из самых суровых в мире. Здесь невозможно рассчитывать на быструю помощь: альпинист, попавший в беду, почти всегда остаётся один на один с ситуацией, пишет "Царьград". Любая ошибка или промедление могут стоить жизни, а суровый климат и высота делают шансы на спасение минимальными.
12 августа 2025 года Наговицина получила травму ноги во время спуска. Она оказалась в ловушке на высоте 7200 метров. Спасатели и добровольцы предпринимали все возможные усилия, подключили даже беспилотники, но признаков жизни так и не нашли. Поиски завершены, а судьба альпинистки стала напоминанием: Пик Победы — одна из самых коварных вершин планеты.
